«دبي للمرأة» تستعرض مشاريعها ومبادراتها المستقبلية

دبي (الاتحاد)



عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الثالث لعام 2025، برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة، العضو المنتدب، وتم خلاله استعراض أبرز إنجازات المؤسسة خلال الربع الثالث من العام الحالي ومبادراتها المستقبلية، التي تواصل من خلالها أداء رسالتها الداعمة للمرأة في مختلف المجالات.

وأكدت منى المري أن البرامج العديدة التي نظمتها وستنظمها مؤسسة دبي للمرأة خلال العام الحالي، بتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تجسد التزامها الراسخ بدعم جهود الدولة لتعزيز المشاركة المؤثرة للمرأة في مختلف مسارات التنمية من خلال تبني السياسات والتشريعات الداعمة وبرامج تبادل واكتساب الخبرات، مشيرة إلى حرص المؤسسة على تطوير برامج قيادية تتسم بالمرونة والقدرة المتجددة على مواكبة التغيرات المتسارعة لمتطلبات سوق العمل والتعامل مع التحديات المستقبلية.

وثمنت المري توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتوسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج المتقدمة لتشمل أكبر عدد ممكن من القيادات النسائية الواعدة بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع شبه الحكومي، بما يساعد على استثمار الفرص القيادية التي تتيحها الدولة للمرأة في جميع القطاعات، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تترجم الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة في تقديم نموذج ريادي عالمي للتنمية المستدامة التي ترتكز على التنوع وتكافؤ الفرص.

وقالت المري إن الفترة الماضية من العام الحالي كانت مميزة بإطلاق مبادرات نوعية وتنفيذ برامج وورش عمل تعزز الصحة النفسية والمهارات القيادية للمرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن التنظيم الناجح لمنتدى المرأة الإماراتية يوم 28 أغسطس الماضي قد أرسى معايير عمل جديدة في مسيرة المؤسسة بما يعزز جهودها الداعمة للمرأة وتسليط الضوء على نجاحاتها بكافة القطاعات.



استعراض أبرز المبادرات والبرامج

شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من: هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وموزة سعيد المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وخولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، وهدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، وخديجة محمود البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، وفهيمة عبد الرزاق البستكي الرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية، ونعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

وقدمت نعيمة أهلي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، عرضاً خلال الاجتماع بأبرز المبادرات والبرامج التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على المبادرات والبرامج المستقبلية التي تتضمنها استراتيجية عمل المؤسسة خلال الفترة القادمة من العام الحالي والهادفة إلى الارتقاء بالمرأة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات الوظيفية، ومنها تنظيم برنامج «الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية» في شهر أكتوبر القادم.