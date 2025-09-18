«خبراء الإمارات» يثري فعاليات جناح الدولة بـ«إكسبو 2025 أوساكا»

أوساكا - اليابان (الاتحاد)



يشارك برنامج خبراء الإمارات، الذي يعد بمثابة منصة للخبراء المتخصصين في دولة الإمارات ممن يرغبون في القيام بدور رائد في تحول قطاعات النمو المستقبلية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، ضمن البرنامج الرسمي للأنشطة في جناح الدولة الوطني في «إكسبو 2025 أوساكا». وسيسجّل أربعة عشر خبيراً من أعضاء البرنامج حضورهم الفاعل في المعرض العالمي، خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر، ومن 30 سبتمبر إلى 7 أكتوبر.

وتحت شعار «من الأرض إلى الأثير»، يصطحب جناح دولة الإمارات زواره في رحلة متعددة الأبعاد، تنطلق من جذور الدولة إلى طموحاتها المستقبلية، مع تسليط الضوء على التقدّم الذي حققته الإمارات، ومساهماتها العالمية في العديد من المجالات، بما في ذلك استكشاف الفضاء والرعاية الصحية والاستدامة.

وتعكس مشاركة برنامج خبراء الإمارات تركيزه على تمكين الجيل الجديد من الخبراء الإماراتيين، إلى جانب إبراز استثمار الدولة في كوادرها البشرية، من أجل المشاركة بفاعلية في قيادة مسيرة الابتكار. وفي الوقت ذاته، تؤكد هذه المشاركة رسالة الإمارات بأن شعبها يُمثّل جوهر ومحور رؤيتها المستقبلية.

وقال أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات: يُعدّ إكسبو 2025 أوساكا فرصة للخبراء الإماراتيين لتبادل المعرفة، وبناء الشراكات، والمساهمة في الحوار العالمي. وسيجسّد هؤلاء التزام دولة الإمارات بدبلوماسية المعرفة، أي توظيف التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تعزيز العلاقات والتصدي للتحديات المشتركة.