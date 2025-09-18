الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خبراء الإمارات» يثري فعاليات جناح الدولة بـ«إكسبو 2025 أوساكا»

«خبراء الإمارات» يثري فعاليات جناح الدولة بـ«إكسبو 2025 أوساكا»
19 سبتمبر 2025 01:38

أوساكا - اليابان (الاتحاد)

يشارك برنامج خبراء الإمارات، الذي يعد بمثابة منصة للخبراء المتخصصين في دولة الإمارات ممن يرغبون في القيام بدور رائد في تحول قطاعات النمو المستقبلية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، ضمن البرنامج الرسمي للأنشطة في جناح الدولة الوطني في «إكسبو 2025 أوساكا». وسيسجّل أربعة عشر خبيراً من أعضاء البرنامج حضورهم الفاعل في المعرض العالمي، خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر، ومن 30 سبتمبر إلى 7 أكتوبر.
وتحت شعار «من الأرض إلى الأثير»، يصطحب جناح دولة الإمارات زواره في رحلة متعددة الأبعاد، تنطلق من جذور الدولة إلى طموحاتها المستقبلية، مع تسليط الضوء على التقدّم الذي حققته الإمارات، ومساهماتها العالمية في العديد من المجالات، بما في ذلك استكشاف الفضاء والرعاية الصحية والاستدامة.
وتعكس مشاركة برنامج خبراء الإمارات تركيزه على تمكين الجيل الجديد من الخبراء الإماراتيين، إلى جانب إبراز استثمار الدولة في كوادرها البشرية، من أجل المشاركة بفاعلية في قيادة مسيرة الابتكار. وفي الوقت ذاته، تؤكد هذه المشاركة رسالة الإمارات بأن شعبها يُمثّل جوهر ومحور رؤيتها المستقبلية.
وقال أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات: يُعدّ إكسبو 2025 أوساكا فرصة للخبراء الإماراتيين لتبادل المعرفة، وبناء الشراكات، والمساهمة في الحوار العالمي. وسيجسّد هؤلاء التزام دولة الإمارات بدبلوماسية المعرفة، أي توظيف التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تعزيز العلاقات والتصدي للتحديات المشتركة.

أخبار ذات صلة
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية ما يتيح لها إطلاق محفظة رقمية متعددة العملات في الإمارات
ولي عهد أبوظبي يزور جناح اليابان في "إكسبو 2025 أوساكا"
خبراء الإمارات
إكسبو
الإمارات
أوساكا
اليابان
آخر الأخبار
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
الرياضة
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
اليوم 15:00
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية ما يتيح لها إطلاق محفظة رقمية متعددة العملات في الإمارات
اليوم 14:55
تعاون بين "أبوظبي للدفاع المدني" والجمعية الوطنية للحماية من الحريق
علوم الدار
تعاون بين "أبوظبي للدفاع المدني" والجمعية الوطنية للحماية من الحريق
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©