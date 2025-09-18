«إيدج» تعرض حلول دفاع متكاملة في «Partner 2025»

أبوظبي (الاتحاد)



تستعرض «ايدج»، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أحدث قدراتها متعددة المجالات خلال مشاركتها في معرض «Partner 2025»، المعرض الدولي للدفاع الذي يقام في بلغراد، صربيا، خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر.

وتُمثل هذه المشاركة الانطلاقة الأولى لمجموعة «إيدج» ضمن فعاليات هذا المعرض المتخصّص، مما يعكس توسع تركيزها الاستراتيجي في منطقة البلقان والأسواق الأوسع في أوروبا الوسطى والشرقية.

وتشهد الفعالية، التي تقام كل عامين بدعم من وزارة الدفاع الصربية، حضور وفود رفيعة المستوى، ومسؤولين حكوميين كباراً، وممثلين من حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ووكالة الدفاع الأوروبية، ومنظمات دولية أخرى في قطاعي الدفاع والأمن لاستكشاف أحدث الابتكارات في أنظمة المدفعية والصواريخ، والعربات المدرعة، والحرب الإلكترونية، وأنظمة الطائرات غير المأهولة، والرادارات، وأجهزة المحاكاة، والمنصات البحرية.

وتعرض «إيدج» خلال الفعالية مجموعة متكاملة من حلول الدفاع، تشمل الأنظمة الجوية، والذخائر الموجهة بدقة، والأنظمة الكهروبصرية، والرادارات، والحرب الإلكترونية، والتقنيات غير الفتاكة، إذ تعرض في المجال الجوي أنظمة الطائرات غير المأهولة من فئة «SHADOW 25» و«SHADOW 50»، المصممة لتنفيذ ضربات دقيقة وسريعة ضد الأهداف الثابتة، إلى جانب طائرة من طراز «HT-100» من «أنافيا»، وهي طائرة متعددة المهام بعيدة المدى وقادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، مخصصة لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، والدعم اللوجستي، وعمليات البحث والإنقاذ، ومراقبة البنى التحتية.