إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج «تصميم المهمات الفضائية وهندسة الأقمار الاصطناعية»

أبوظبي (الاتحاد)



اطلقت أكاديمية الفضاء الوطنية، إحدى المشاريع التحولية التابعة لوكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع مجموعة «إيدج»، أمس، برنامج الدفعة الثانية في مسار «تصميم المهمات الفضائية وهندسة الأقمار الاصطناعية».

ويستمر البرنامج على مدار 10 أسابيع، خلال الفترة الممتدة من 16 سبتمبر وحتى 21 نوفمبر 2025 في مقر وكالة الإمارات للفضاء بأبوظبي، ومركز التدريب المتقدم والمرافق المتخصصة التابعة لشركتي «فضاء» وشركة «بيكن رِد».

شهد اليوم الافتتاحي للبرنامج، انطلاقة شاملة تضمّنت كلمات رئيسة ألقاها عدد من القادة والمسؤولين في وكالة الإمارات للفضاء ومجموعة «إيدج». كما تعرّف المشاركون على المنصة الرقمية التعليمية الخاصة بالبرنامج، التي ستواكب مسيرتهم التدريبية وتدعم تطورهم. وأتاح اليوم الأول فرصة للتواصل والتعارف وتبادل الأفكار، وبناء شبكات مهنية تسهم في إثراء تجربتهم على مدار فترة البرنامج.

وقال المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «إنَّ إطلاق الدفعة الثانية من هذا المسار التدريبي المتخصّص يجسّد التزام دولة الإمارات بتطوير رأس المال البشري الوطني، وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء».

وأشار إلى أن الأكاديمية تمثل منصة استراتيجية لإعداد نخبة من الكفاءات القادرة على قيادة مشاريع نوعية في مجال تصميم المهمات الفضائية وبناء الأقمار الاصطناعية، بما يسهم في تسريع نمو القطاع الفضائي وتعزيز دوره كمحرك أساسي للاقتصاد المعرفي المستدام.





من جانبه، أكد وليد المسماري، رئيس قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني في مجموعة «إيدج»، لا شك أن التعاون مع وكالة الإمارات للفضاء يعكس التزام المجموعة الراسخ بدعم مسيرة الدولة في التميز والابتكار، من خلال نقل أرقى الخبرات والمعارف العالمية إلى الكفاءات الوطنية وتمكينها من تحقيق طموحاتها. وأضاف: «يشكّل هذا البرنامج محطة مهمة في إعداد جيل جديد من القادة والمهندسين الإماراتيين القادرين على ابتكار وتطوير حلول متقدمة لمهام الفضاء المستقبلية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في تكنولوجيا الفضاء والابتكار».

من جهته، أشار المهندس ناصر الراشدي، مدير أكاديمية الفضاء الوطنية، خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج، إلى أن قطاع الفضاء يلعب دوراً مهماً ومتزايداً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعسكرية، وأن القطاع يشهد نمواً ملحوظاً وأن الاستثمار في بناء وتطوير الكفاءات الوطنية يُعد من الممكنات الأساسية لاستدامة نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي بالدولة، ونوه بأن «الأكاديمية الوطنية للفضاء من خلال برامجها العملية والمواكبة تسعى إلى تعزيز التكامل مع البرامج والمشاريع الفضائية الأخرى في تطوير المعرفة والمهارات اللازمة لدى العنصر البشري».

وعن عملية اختيار المشاركين، أضاف: «أن عملية اختيار المرشحين للالتحاق بالبرنامج تضمنت معايير واختبارات تقييم دقيقة، أثمرت عن اختيار 22 مشاركاً من 13 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية ومن البحث العلمي من قطاعات مختلفة مدنية وعسكرية، جميعهم من المواطنين، ونفخر حقيقة بأن 90% من هؤلاء المشاركين هم من فئة الشباب، وأن 55% من إجمالي المشاركين هم من الإناث.



خبرات عملية

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين خبرات عملية متقدمة من خلال خمس وحدات أساسية محورية، تشمل: تصميم وتخطيط المهمات الفضائية، وهندسة الأنظمة الفضائية التطبيقية، والتحقق من سلامة وصحة أنظمة الفضاء، وإدارة وتشغيل عمليات المهام الفضائية، ويُتوّج المسار بمشروع تطبيقي أساسي (CCP) يحاكي بدقة عملية التخطيط الاستراتيجي والتصميم الهندسي والتبرير الفني الشامل لمهمة فضائية حقيقية، بدءاً من مراحل الدراسة والإعداد وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل الفعلي.