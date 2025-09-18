رئيس الوزراء اللبناني يشيد بدور «العالمي للتسامح والسلام»

بيروت (وام)



استقبل دولة الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أمس في بيروت، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين في مجالات تعزيز قيم التسامح والسلام، حيث أشاد دولة رئيس الوزراء اللبناني بالدور الفاعل الذي يقوم به المجلس العالمي للتسامح والسلام وجهوده في نشر ثقافة التسامح وتعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في مجال السلم والأمن الدوليين.

من جانبه، أعرب معالي أحمد بن محمد الجروان، عن شكره وتقديره للحكومة اللبنانية، مثمناً المبادرات التي تقدمها لتعزيز التعايش السلمي في لبنان ودعمها لمسارات السلام على المستويين الإقليمي والدولي، كما أشاد بما يتميز به لبنان من نموذج رائد في التعددية الثقافية والدينية، ومساهماته الملموسة في نشر قيم التسامح والتعايش.



تطوير التعاون

وأكد أهمية وجود مكتب إقليمي للمجلس العالمي للتسامح والسلام في لبنان، يكون منصة لدعم قيم التسامح والسلام بشكل نشط، والتعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية والثقافية ذات الصلة، بما يعزز مكانة لبنان كمركز للحوار والتلاقي الحضاري. وأكد الطرفان، في ختام اللقاء، أهمية المضي قدماً في تطوير التعاون المشترك، بما يخدم جهود إحلال السلام وترسيخ ثقافة التسامح في المنطقة والعالم.