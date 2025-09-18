الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد الفجيرة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «التربية والتعليم» و«الفجيرة للفنون القتالية»

ولي عهد الفجيرة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «التربية والتعليم» و«الفجيرة للفنون القتالية»
19 سبتمبر 2025 01:38

الفجيرة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ونادي الفجيرة للفنون القتالية في الديوان الأميري بالفجيرة، وقّع الاتفاقية، صالحة حميد خليفة مدير إدارة جودة الحياة - قطاع العمليات المدرسية دبي والإمارات الشمالية، ونادر أبو الشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم.
وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة أهميّة مذكرة التفاهم في تطوير قطاع الرياضة بالشراكة بين الوزارة والنادي، ونشر الوعي الصحّي على مستوى الطلبة في المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالاهتمام بالتربية البدنية في المدارس، وتعزيز جودة حياة الطلبة، وتنمية مواهبهم الرياضية واستثمارها.
وثمّن سموّه جهود وزارة التربية والتعليم في نشر التوعية الصحية عبر المبادرات والأنشطة التي تخدم هذا المجال، مُشيداً بأهداف المذكرة في الاهتمام بتطوير مجال التربية البدنيّة بين الطلبة في مدارس الدولة والمؤسسات التعليمية، انطلاقاً من الدور المحوري للرياضة وأهميتها في تعزيز حياة الطلبة الصحيّة، وتطوير واستثمار مواهبهم الرياضية وتمكينهم فيها.
من جانبها، ثمّنت معالي سارة بنت يوسف الأميري اهتمام سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بالرياضة المدرسية، وتقديم أوجه الدعم اللازمة كافة، لجعل الرياضة أسلوب حياة مستداماً. 

