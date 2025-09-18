الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي يستقبل سفيري إستونيا وسويسرا

محمد الشرقي خلال استقباله آرثر ماتلي (وام)
19 سبتمبر 2025 01:38

الفجيرة (وام) 

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، -كلًّا على حدة-، ماريا بيلولفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة، وآرثر ماتلي، سفير سويسرا لدى الدولة.
ورحّب سموه بالضيفين اللذين قدما للسلام على سموه، متمنيّاً لهما التوفيق في أداء مهامهما.
وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وبلديهما، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات ويخدم مصالح البلدان وشعوبها.
وعبّر السفيران عن سعادتهما بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مُشيدين بالتطور التنموي المشهود لإمارة الفجيرة على كافة المستويات.
حضر اللقاءات الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

أخبار ذات صلة
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية ما يتيح لها إطلاق محفظة رقمية متعددة العملات في الإمارات
الإمارات تسلم مطلوباً للسلطات الفرنسية
محمد الشرقي
إستونيا
سويسرا
الإمارات
الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
آخر الأخبار
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
الرياضة
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
اليوم 15:00
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية ما يتيح لها إطلاق محفظة رقمية متعددة العملات في الإمارات
اليوم 14:55
تعاون بين "أبوظبي للدفاع المدني" والجمعية الوطنية للحماية من الحريق
علوم الدار
تعاون بين "أبوظبي للدفاع المدني" والجمعية الوطنية للحماية من الحريق
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©