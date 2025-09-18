الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين «شروق» و«خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» لتعزيز حماية الطفل

أحمد القصير ولوجان مراد خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
19 سبتمبر 2025 01:38

الشارقة (وام) 

وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أمس، مذكرة تفاهم مع «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية»، في بيت الحكمة بالشارقة، لتوحيد الجهود في خدمة الرسالة الإنسانية للمؤسسة وتعزيز حضورها المجتمعي. وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رسالة المؤسسة التي تأسست بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لتخليد الإرث الإنساني للمغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، من خلال حماية الأطفال حول العالم من مخاطر الاستغلال بجميع أشكاله، وتمكين المجتمعات التي تواجه ظروفاً استثنائية. وقّع المذكرة كل من: أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ«شروق»، ولوجان مراد، مديرة المؤسسة، بحضور ممثلين عن الجانبين، وعدد من الشركاء، تأكيداً على الالتزام المشترك بتحويل الإمكانات المؤسسية إلى أثرٍ إنساني متنامٍ. وأكد أحمد عبيد القصير أن الأطفال هم جوهر مستقبلنا وحمايتهم مسؤولية لا يمكن أن تتوقف عند حدود.

أخبار ذات صلة
جمهور الوحدة يكسب «سباق المدرجات» في «النخبة»
سلطان بن أحمد يستقبل أعضاء هيئة التدريس الجدد بجامعة الشارقة
هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير
حماية الطفل
شروق
بيت الحكمة
الشارقة
آخر الأخبار
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
الرياضة
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
اليوم 15:00
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية ما يتيح لها إطلاق محفظة رقمية متعددة العملات في الإمارات
اليوم 14:55
تعاون بين "أبوظبي للدفاع المدني" والجمعية الوطنية للحماية من الحريق
علوم الدار
تعاون بين "أبوظبي للدفاع المدني" والجمعية الوطنية للحماية من الحريق
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©