علوم الدار

سلطان بن أحمد يستقبل أعضاء هيئة التدريس الجدد بجامعة الشارقة

سلطان بن أحمد خلال لقائه أعضاء الهيئة التدريسية (من المصدر)
19 سبتمبر 2025 01:38

الشارقة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن التعليم الحديث يجب أن يُبنى على التكامل بين دور الأستاذ الجامعي والطالب، مما يُسهم في تطوير العملية التعليمية، وإتاحة الفرصة للتفاعل الصفي واللاصفي، واستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات العملية.
جاء ذلك، خلال لقاء سموه، أمس، أعضاء الهيئة التدريسية الجدد بجامعة الشارقة، حيث رحب سموه بهم، مباركاً لهم انضمامهم لأسرة الجامعة، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح، وأن يكونوا إضافة قيّمة لمواصلة مسيرة الجامعة المتميزة في التعليم والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.
وتناول سمو رئيس جامعة الشارقة، خلال اللقاء، أهمية أن يكون الأستاذ الجامعي المرجع الأساسي للطالب من خلال عملية الإرشاد الأكاديمي التي يقدمها لطلبته خلال رحلتهم التعليمية منذ التحاقهم بالجامعة.
وتحدّث سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي حول أهمية تطبيق طرائق التدريس الحديثة، والتي تعمل على جعل الطالب عنصراً مشاركاً وفعّالاً في العملية التعليمية، وليس متلقياً للمعلومة فقط، بالإضافة إلى ضرورة الاطلاع المستمر على أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

