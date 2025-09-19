السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعاون بين "أبوظبي للدفاع المدني" والجمعية الوطنية للحماية من الحريق

19 سبتمبر 2025 14:53

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ،اليوم، عن تعاونها مع الجمعية الوطنية للحماية من الحريق "NFPA" الأميركية، لتطوير منظومة متكاملة للوقاية من الحريق في إمارة أبوظبي، ما يتماشى مع المعايير العالمية المعتمَدة لدى الجمعية، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز السلامة المستدامة وجودة الحياة في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كأحد أبرز النماذج الرائدة عالمياً في مجال السلامة والوقاية من الحريق، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الهيئة والجمعية بما يخدم رؤية الإمارة في توفير بيئة آمنة ومجتمع مستدام، إلى جانب تعزيز المسؤولية الحكومية والمجتمعية المشتركة في الوقاية من الحرائق.
وقال العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، إن هذا المشروع الاستراتيجي يندرج ضمن خطة الهيئة التي تعتمد الإبداع والابتكار مساراً لتحقيق أعلى مستويات السلامة في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها العالمية في مجال الوقاية من الحريق ، مشيرا إلى أن الهيئة تبنَّت هذا النَّهج المستقبلي لتكون سبّاقة في استشراف المخاطر وتطوير حلول وقائية مبتكَرة تُسهم في ترسيخ سمعة أبوظبي المؤسَّسية محلياً وعالمياً، وتعزِّز ريادتها نموذجاً عالمياً في السلامة والحماية المدنية.
من جانبه أوضح المقدم الدكتور محمد ناصر الحارثي، مدير المشروع، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الوقاية من الحريق على مستوى الإمارة، إذ يُسهم في تطوير بنية تحتية وقائية مستدامة، ويضمن جاهزية المنشآت، ويرفع مستوى الوعي المجتمعي بمعايير السلامة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المشروع يشكِّل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة وقائية متكاملة ومستدامة تدعم أهداف إمارة أبوظبي في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة، وتُسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

المصدر: وام
الدفاع المدني
الحرائق
