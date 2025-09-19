السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حميد بن راشد يصدر قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

حاكم عجمان
19 سبتمبر 2025 12:16

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القرار الأميري رقم (19) لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم لمدة سنتين.
ونص القرار على أن تترأس الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان مجلس أمناء الجائزة، فيما يتولى الدكتور خليفة راشد محمد الشعالي منصب نائب الرئيس، وعضوية كل من، الدكتورة آمنة خليفة محمد آل علي، والدكتور خالد عبدالرحمن الخاجة، والدكتور خالد محمد أحمد البلوشي، والدكتور سيف خليفة راشد الشعالي، والدكتورة نهلة أحمد حميد القاسمي، والدكتور محمد أحمد بن عمير المهيري، والدكتورة أمينة محمد حسن الهرمودي، والسيدة نجيبة محمد حسن الرفاعي، إلى جانب تكليف السيدة فائقة هلال جاسم بو هزاع مقرراً للمجلس.
ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية للإمارة.

 

المصدر: وام
جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم
حاكم عجمان
حميد بن راشد النعيمي
