محمد بن راشد يلقي كلمة بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس منظمة الأمم المتحدة

ألقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله ، كلمةً مُسجّلة بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس منظمة الأمم المتحدة.

وقال سموّه: "نقف اليوم عند لحظة تاريخية، بمرور ثمانين عاماً على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، إلا أننا نواجه اليوم تحديات عالمية معقدة، تؤكد الحاجة المُلحّة أكثر من أي وقت مضى، إلى إحياء المبادئ والقيم التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة، لضمان استمرار دورها في ترسيخ السلم والأمن".

وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اتخذت دولة الإمارات، منذ تأسيسها، سياسة خارجية ثابتة، تقوم على الحوار والتفاهم، وتستند إلى قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم التنمية المستدامة في جميع الميادين"، وتابع سموه: ".. وتواصل دولة الإمارات دورها في تقديم المساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف".

وأكد سموّه أن "منظمة الأمم المتحدة وُلدت قبل ثمانية عقود لتكون مظلةً تحفظ للإنسان حقه في السلام والعدل والكرامة.

واليوم، يبقى واجبها أن تجدد عهدها مع البشرية، لأن بقاءها حيّة وفاعِلة هو أمل الإنسانية في الثمانين عاماً القادمة".

يُذكر أن دولة الإمارات انضمت لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1971 بالتزامن مع تأسيس الدولة، وشغلت مقعداً في مجلس الأمن الدولي في الفترة 1986-1987، كما فازت بمقعد به للمرة الثانية، عن الفترة 2022-2023 ، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في يونيو 2021.

وتأسست منظمة الأمم المتحدة عام 1945، بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف منع الصراعات والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك، وهي تمثل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، وتعمل من خلال ميثاقها الذي يحدد مبادئها وأهدافها المشتركة.