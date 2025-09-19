حمدان بن محمد في ذكرى الشيخ راشد بن محمد: نعلن عن مبادرة «قرى راشد»

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن مبادرة «قرى راشد» وذلك تخليدا لذكرى أخيه الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، «طيب الله ثراه».

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «تخليداً لذكرى أخي الشيخ راشد بن محمد، طيب الله ثراه، نعلن اليوم عن مبادرة «قرى راشد»... مبادرة خيرية عالمية نطلقها من دبي لتوفير قرى نموذجية متكاملة تمنح الأسر المتعففة السكن والتعليم والرعاية الصحية، وتوفر لهم مقومات العيش الكريم والاستقرار».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «ونعلن عن تطوير أول قرية ضمن هذا المشروع الخيري والإنساني في كينيا، وستواصل المبادرة توسيع نطاق أثرها الإنساني من خلال بناء قرية نموذجية كل عام.. هدفنا أن تصبح قرى راشد نقطة تحول في حياة الأسر المستفيدة... أن تكون منارات أمل.. ومصدراً للحياة الكريمة.. تجسيداً لرسالة دبي بأن الخير لا يعرف حدوداً، وأن العطاء نهج متواصل».

وختم سموه قائلاً «رحم الله راشد... كان محباً للخير.. رحيماً بمن حوله.. واليوم، يتحوّل عطاؤه إلى واقع يُغير حياة الكثيرين، ويعيد لهم الأمل والثقة في المستقبل. رحم الله من عاش كريماً ومضى عزيزاً.. رحم الله من ترك في قلوب كل من عرفه طيب الأثر».

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) September 19, 2025