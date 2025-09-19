ولي عهد أبوظبي يلتقي عدداً من أعضاء البرلمان الياباني وممثّلي جمعية الصداقة الإماراتية - اليابانية

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، عدداً من أعضاء البرلمان الياباني وممثّلي جمعية الصداقة الإماراتية - اليابانية، إلى جانب مسؤولي عدد من الشركات اليابانية، وذلك على هامش فعاليات احتفال معرض "إكسبو 2025 أوساكا" بـ"يوم دولة الإمارات".

وأعرب سموّه عن شكره وتقديره للأعضاء والمسؤولين على حضورهم فعاليات الاحتفال، مؤكِّداً أن مشاركتهم تجسِّد عمق الصداقة والشراكة التي تجمع بين الشعبين الصديقين، وتعكس متانة روابط التعاون بين دولة الإمارات واليابان.

وأكَّد سموّه، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع اليابان في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويُلبّي تطلُّعات الشعبين إلى مزيدٍ من التقدُّم والازدهار في شتى القطاعات الحيوية.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء البرلمان وممثّلو جمعية الصداقة الإماراتية - اليابانية، ومسؤولو الشركات اليابانية، بمشاركة دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا"، وما يضمُّه جناح الدولة من ابتكارات متطورة وأقسام تُبرز التراث الإماراتي العريق، مؤكِّدين تطلُّعهم إلى توسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات.

وفي ختام اللقاء، التُقِطَت صور تذكارية لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مع أعضاء الوفد الياباني، إلى جانب المنظّمين والقائمين على جناح دولة الإمارات في المعرض.