هزاع بن زايد يستقبل وفداً من شركة «قطارات الاتحاد» للاطلاع على مستجدات مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في منطقة العين

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من شركة «قطارات الاتحاد»، التي تُعد المطوِّر والمشغِّل الرئيسي لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، حيث ترأس الوفد شادي ملك، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «استقبلنا وفد شركة «قطارات الاتحاد» واطلعنا على مستجدات مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية، بما فيها خطط ربط منطقة العين بمختلف إمارات الدولة، ومشروع الربط الإماراتي العماني. إنجازات رائدة تحقق رؤية القيادة الحكيمة في خدمة المجتمع وتعزيز مكانة الدولة واستقطاب الفرص الاستثمارية».

واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، على عرض شامل حول أهم مستجدات مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع النقل الاستراتيجية على مستوى الدولة، بما يشمله من خدمات قطار البضائع التي بدأ تشغيلها في فبراير 2023، ومشروع قطار الركاب المقرر تشغيله في عام 2026، إضافة إلى خطط ربط منطقة العين بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية.

واستمع سموّه إلى شرح مُفصّل حول آخر التطورات المتعلقة بمشروع الربط الإماراتي – العُماني عبر شبكة السكك الحديدية المشتركة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2024، وتعمل على تطويره شركة «حفيت للقطارات» بالشراكة مع «قطارات الاتحاد» و«قطارات عُمان» و«مبادلة».

وأكّد سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن مشاريع البنية التحتية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع السكك الحديدية الوطنية، تُجسّد الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التكامل اللوجستي على المستويين المحلي والإقليمي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتلبية تطلعات المجتمع نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأثنى سموّه على كفاءة فرق العمل الوطنية والتزامها بمواصلة الإنجازات التي تعزز منظومة النقل والبنية التحتية، مشيراً إلى أن المشروع سيُسهم في رفع كفاءة سلاسل التوريد، وتعزيز انسيابية حركة التجارة البينية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في قطاع النقل، فضلاً عن دوره في استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الشاملة للدولة.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والمهندس راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، وعدد من المسؤولين في البلدية، وشركة قطارات الاتحاد، وشركة حفيت للقطارات.