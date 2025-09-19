السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي الرئيس الفخري لحزب الحلم الجورجي الحاكم في إطار زيارته الرسمية إلى جورجيا

رئيس الدولة يلتقي الرئيس الفخري لحزب الحلم الجورجي الحاكم في إطار زيارته الرسمية إلى جورجيا
19 سبتمبر 2025 19:58

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، معالي بيدزينا ايفانيشفيلي الرئيس الفخري لـ"حزب الحلم الجورجي" الحاكم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية جورجيا، وذلك بحضور معالي إيراكلي كوباخيدزة رئيس الوزراء الجورجي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في مقر إقامة الرئيس الفخري لحزب الحلم الجورجي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها لمصلحة التنمية المتبادلة في البلدين. 

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن سعادته بزيارة جورجيا، مشيراً إلى التطور النوعي المستمر الذي تشهده علاقات دولة الإمارات وجورجيا منذ إقامة هذه العلاقات عام 1992 خاصة في المجالات التي تشكل أولوية تنموية للبلدين.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يكرم المؤسسات الصحية بجوائز المبادرة الذهبية «نجم التميز في تجربة المرضى»
«مجلس أنور قرقاش» ينظّم فعالية توقيع كتاب السويدي «الرحم الاصطناعي..عالم ما بعد التكاثر البشري»

وأضاف سموه أن جورجيا تعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات في منطقة القوقاز، مؤكداً حرص الإمارات على توسيع آفاق شراكتها التنموية مع دول منطقة القوقاز بما يعزز التنمية المشتركة والاستقرار والازدهار لجميع شعوبها.

من جانبه، رحب معالي بيدزينا ايفانيشفيلي بصاحب السمو رئيس الدولة، مشيداً بمتانة العلاقات الإماراتية - الجورجية وأهمية زيارة سموه في دفعها إلى الأمام بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال زيارته جورجيا.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
زيارة رسمية
جورجيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©