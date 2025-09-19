السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها مع دول منطقة القوقاز

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها مع دول منطقة القوقاز

19 سبتمبر 2025 21:09
19 سبتمبر 2025 21:09

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حرص الإمارات على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول منطقة القوقاز.
وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "خلال زيارتي إلى جورجيا، بحثت مع معالي رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه اليوم في تبليسي مسارات التعاون التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في بلدينا وتعود بالنماء والازدهار على شعبينا، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما". 
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن "الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول منطقة القوقاز انطلاقاً من نهجها القائم على بناء جسور التعاون التي تحقق المصالح المشتركة للجميع".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
منطقة القوقاز
جورجيا
زيارة رسمية
