رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها مع دول منطقة القوقاز

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حرص الإمارات على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول منطقة القوقاز.

وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "خلال زيارتي إلى جورجيا، بحثت مع معالي رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه اليوم في تبليسي مسارات التعاون التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في بلدينا وتعود بالنماء والازدهار على شعبينا، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما".

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن "الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول منطقة القوقاز انطلاقاً من نهجها القائم على بناء جسور التعاون التي تحقق المصالح المشتركة للجميع".

