علوم الدار

حمدان بن زايد يتفقد مشاريع تطويرية في جزيرة دلما ويلتقي الأهالي

حمدان بن زايد يتفقد مشاريع تطويرية في جزيرة دلما ويلتقي الأهالي
19 سبتمبر 2025 21:50

تفقد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ في جزيرة دلما، والتي تهدف إلى تقديم خدمات نوعية ومتميزة لأهالي الجزيرة، ما ينسجم مع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي.

واطلع سموّه، خلال زيارته لجزيرة دلما، على عرض شامل من بلدية الظفرة تضمن مشاريع حيوية، منها مشروع الحماية الصخرية الذي يهدف إلى حماية السواحل والبنية التحتية من تأثيرات الأمواج والأمطار باستخدام مواد مستدامة، إلى جانب مشاريع إنشاء البنية التحتية للمنطقة الصناعية الجديدة والأراضي السكنية، والتي تسهم في دعم التنمية المستقبلية وتعزيز الخدمات للمجتمع المحلي.

تأتي هذه التوجيهات في إطار الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي يواصل مسيرة البناء والتنمية المستدامة، مرتكزاً على تمكين الإنسان الإماراتي، وتعزيز جودة حياته في مختلف مناطق الدولة.

خلال الزيارة، استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عدداً من أهالي الجزيرة في مجلس دلما، حيث اطمأن سموّه على أحوالهم، واطلع على سير العمل في القطاعات الخدمية والحيوية قيد التطوير، كما نقل لهم تحيات صاحب السموّ رئيس الدولة، وحرص القيادة على متابعة شؤون المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جهتهم، ثمّن أهالي جزيرة دلما حرص سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على التواصل المباشر معهم، ومتابعة احتياجاتهم عن كثب، مؤكدين أن زيارات سموّه المتواصلة تعكس اهتمام القيادة بتوفير مقومات السعادة والاستقرار لأبناء المنطقة. 

من جانب آخر، زار سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، المواطن بخيت محمد ياعد القبيسي في منزله، حيث كان في استقباله وأفراد أسرته، الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم وتشرفهم بزيارة سموّه، مشيدين بحرص القيادة الرشيدة على التواصل مع أبناء الوطن ومشاركتهم مختلف مناسباتهم.

رافق سموّه، خلال الجولة، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المنطقة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
مشاريع تطويرية
منطقة الظفرة
جزيرة دلما
