السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يصل إلى بلغراد في زيارة عمل.. والرئيس الصربي في مقدمة مستقبليه

19 سبتمبر 2025 22:43

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا. 

وكان فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار بلغراد «نيكولا تسلا». 

يضم الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة وعدداً من كبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
زيارة عمل
صربيا
