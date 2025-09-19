«أساليب مقابلة الأطفال ضحايا العنف» في دورة للمتخصصين في دبي

دبي (الاتحاد)



اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «أساليب مقابلة الأطفال ضحايا العنف»، ضمن خطة التدريب السنوية لإدارة حماية الطفل والمرأة، والتي تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال التحقيق وحماية الأطفال بين الجهات المختصة والمعنية في دبي. وشهدت الدورة مشاركة 58 شخصاً من المتخصصين في المجال، من موظفي شرطة دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومراكز الدعم الاجتماعي في الدولة، ومركز حماية الطفل بوزارة الداخلية، وهيئة تنمية المجتمع، بهدف تأهيل المختصين من الضباط المناوبين ومساعديهم، والمحققين والمحققات، عبر تزويدهم بالمهارات والأدوات الحديثة للتعامل مع الأطفال ضحايا العنف بطرق علمية وإنسانية تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.



التكوين النفسي

تناولت الدورة على مدار أيامها المنعقدة، محور التكوين النفسي للطفل، قدمها الرائد محمد سليمان الضوياني، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، متطرقاً إلى محور الآثار النفسية للعنف ضد الأطفال، وكيفية التعامل معهم، وعرض دراسات حالة.

كما طرح الدكتور محمود الشايب، من هيئة تنمية المجتمع، خلال أيام الدورة، مُحاضرة حول مسؤوليات الجهات المطبقة للقانون، وإجراءات حماية حقوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها، وانسجام القانون مع الاتفاقيات الدولية، وتكاملية الشراكة بين الدولة والأسرة، وأساليب استجواب الأطفال ضحايا العنف، مع تقديم دراسات حالة.