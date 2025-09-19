السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله المري: تعزيز الأمن والأمان في دبي

عبدالله المري خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)
20 سبتمبر 2025 02:10

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس القيادات العليا والتنفيذية، الاجتماع الدوري للمجلس في نادي الضباط، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط.
وفي بداية الاجتماع، استعرض الحاضرون قرارات الاجتماع السابق وما نُفذ منها، والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومراكزها الشرطية وآخر المستجدات الإدارية.
واستمع معالي الفريق المري وأعضاء مجلس القيادات التنفيذية إلى شرح حول تقرير نتائج نسبة الالتزام بتنفيذ دليل الشكاوى والبلاغات الجنائية، وتقرير المشاريع والمبادرات للنصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى استعراض تقرير التسويق.
وفي ختام الاجتماع، شدّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، على أهمية مضاعفة الجهود في جميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة ومتميزة للجمهور، والتعامل مع الملاحظات باحترافية عبر إيجاد الحلول المناسبة وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، حفاظاً على حقوق المجتمع.

جودة الخدمات
أكد معالي عبدالله المري، أن روح العمل الجماعي التي يتحلى بها موظفو القيادة العامة لشرطة دبي كان لها الدور البارز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز الأمن والأمان، وإسعاد أفراد المجتمع من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

أخبار ذات صلة
ضمن مبادرة «زاد العامل».. تعزيز وعي 1400 عامل في دبي بحقوقهم وواجباتهم
مدير مكتب «الخارجية» في دبي يتسلّم البراءة القنصلية من القنصل الأردني
