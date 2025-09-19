«موارد رأس الخيمة» تفوز بجائزة STAR للتميّز في المساواة

رأس الخيمة (وام)



حصدت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، جائزة STAR المرموقة - الفئة الذهبية، ضمن جوائز تكريم الإنجازات المستدامة والتحوّلية «SHRM STAR Awards» المقدّمة من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، عن فئة التميّز في المساواة والتنوع والشمول، وذلك خلال فعاليات مؤتمر SHRM السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد في مدينة جميرا - دبي، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات الوطنية.

وتُعد هذه الجائزة من أرفع الجوائز في مجال الموارد البشرية، حيث تُكرّم الإنجازات التي تتجاوز النمط التقليدي للعمل المؤسسي.

وقالت شيخة الحبسي، نائب المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، بهذه المناسبة، إن فوز الدائرة بجائزة STAR للفئة الذهبية في فئة التميّز بالمساواة والتنوع والشمول هو تتويج لمسيرة مستمرة من الالتزام برؤية واضحة لتمكين الأفراد.