السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«إسلامية دبي» تستقطب الكفاءات الوطنية

«إسلامية دبي» تستقطب الكفاءات الوطنية
20 سبتمبر 2025 02:10

دبي (الاتحاد)

تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2025، الذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2025 في قاعة رقم (3) بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك تحت مظلة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومن خلال منصة حكومة دبي، تأكيداً على التزامها بدعم التوجهات الاستراتيجية للإمارة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في سوق العمل.

وفي هذا السياق، قالت عوشة أحمد عبيد، مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة في الدائرة: إن مشاركتنا في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2025 تأتي انسجاماً مع رؤية دبي في الاستثمار بالعنصر البشري، باعتباره الثروة الأهم لمستقبل التنمية. وقد عملت الدائرة على استحداث فرص وظيفية جديدة، تعكس توجهاتها الاستراتيجية وتستجيب لمتغيرات العصر، بما يتيح استقطاب الكفاءات الوطنية.

