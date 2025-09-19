السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بمشاركة 25 شاباً.. انطلاق الدفعة الأولى من برنامج «محمد بن حمد لإعداد القادة»

بمشاركة 25 شاباً.. انطلاق الدفعة الأولى من برنامج «محمد بن حمد لإعداد القادة»
20 سبتمبر 2025 02:10

الفجيرة (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلقت الدفعة الأولى من برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة، بمشاركة 25 شاباً وشابة يمثلون نخبة من الكفاءات الوطنية من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وذلك بعد اجتيازهم مراحل المقابلات الشخصية والاختبارات المخصّصة للقبول في البرنامج.
وتم تصميم البرنامج بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وفق أحدث الممارسات الأكاديمية والتدريبية العالمية، ليجمع بين التدريب الأكاديمي والنظري والزيارات الميدانية، بما يضمن إكساب المشاركين خبرات عملية تعزّز قدراتهم القيادية وتوسّع مداركهم.

استشراف المستقبل
أكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أهمية البرنامج باعتباره إحدى أهم المبادرات النوعية المنبثقة عن مجلس محمد بن حمد الشرقي، موجهاً أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على رعايته الكريمة واهتمامه الدائم بتطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب.
وأضاف: أن البرنامج يستشرف المستقبل عبر صناعة جيل من القادة القادرين على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، ويعد إطلاقه خطوة رائدة لدعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في تطوير العمل المؤسسي ورفع مؤشرات التنافسية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر إشراقاً للإمارة والدولة.

ثمانية أشهر
يمتد البرنامج على مدار ثمانية أشهر متواصلة في إمارة الفجيرة، بمرونة تتراوح بين يوم إلى يومين في الأسبوع، بما يتيح للمشاركين التوازن بين التزاماتهم الوظيفية والبرنامج، ويوفّر لهم بيئة تعليمية متجددة ومحفزة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير وتعزيز المهارات القيادية لدى شباب الإمارة وتأهيلهم لإدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في تمكين الكفاءات الوطنية ورفد العمل الحكومي بكوادر مؤهلة.

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يستقبل سفيري إستونيا وسويسرا
ولي عهد الفجيرة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «التربية والتعليم» و«الفجيرة للفنون القتالية»
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
القطاع الخاص
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©