علوم الدار

«الصحفيين» تختتم المرحلة الأولى من «النخبة في الصحافة التحليلية»

فضيلة المعيني خلال تكريم المشاركين في البرنامج (من المصدر)
20 سبتمبر 2025 02:10

دبي (الاتحاد)

اختتمت جمعية الصحفيين الإماراتية، بالتعاون مع شبكة «ميديا فيرس»، برنامجها التدريبي المتخصص «النخبة في الصحافة التحليلية»، الذي انطلق في الخامس عشر من سبتمبر الجاري بمشاركة نخبة من الإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة.
ويأتي تنظيم البرنامج ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المتقدمة التي ينفذها مركز التدريب الذكي التابع للجمعية في كل من دبي وأبوظبي، والموجهة إلى المؤسسات العامة والخاصة، في إطار استراتيجية الجمعية الرامية إلى تطوير المهنة الإعلامية، وتعزيز حضورها الريادي.
وقد نجح البرنامج في استقطاب مجموعة من الكوادر الإعلامية الواعدة، وتميز بتنوع محاوره التي شملت مجالات حيوية عدة، وقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس مجلس إدارة شبكة «ميديا فيرس».
وأكدت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً مع شبكة «ميديا فيرس» للذكاء الاصطناعي، بهدف إطلاق شراكة استراتيجية متقدمة في مجالات الإعلام الذكي والتدريب المهني وإنتاج المحتوى الإبداعي.
وأوضحت أن هذه الشراكة تنسجم مع رؤية الجمعية المستقبلية لتأهيل جيل جديد من الإعلاميين القادرين على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيرة إلى أهمية بناء تحالفات ذكية تعزز حضور الإعلام الإماراتي، محلياً ودولياً.
وأضافت: إن برنامج «النخبة في الصحافة التحليلية» يعد من البرامج التدريبية المتقدمة التي تجمع بين المبادئ الأكاديمية والخبرة العملية، بما يتيح للإعلاميين تطوير مهاراتهم في قراءة المشهد الإعلامي وتحليل البيانات والمعطيات، وتحويلها إلى قصص ذات قيمة استراتيجية، لاسيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
من جانبه، أوضح أحمد الطاهري أن البرنامج يسلط الضوء على الدور المحوري للصحافة التحليلية في المشهد الإعلامي الحديث، باعتبارها أداة رئيسة لفهم القضايا وربط الأحداث بسياقاتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في خدمة المجتمع وصناع القرار.
وأشار إلى أن أهداف البرنامج تركز على تمكين الإعلاميين من صقل مهاراتهم في الصحافة التحليلية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على ممارسة العمل الصحفي بأعلى مستويات الجودة والاحترافية، إلى جانب مساعدة المؤسسات الإعلامية على فهم التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

