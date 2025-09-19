السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يُسهم في مبادرة «رواد الشباب العربي» ويُكرَّم كشريك معرفي

محمد العلي
20 سبتمبر 2025 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

أسهم مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال مبادرة «رواد الشباب العربي»، التي انعقدت بمشاركة 40 شاباً وشابة من 13 دولة عربية، وذلك بهدف الاحتفاء بالقادة الشباب الذين حققوا إنجازات مهمة ومُلهمة في مجالات متعددة.
وبحضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من المسؤولين ورواد الأعمال، شهدت الفعالية تكريم مركز تريندز تقديراً لشراكته المعرفية المتميزة، حيث تسلّم التكريم الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد الدكتور محمد العلي، أن تكريم «تريندز» يمثّل اعترافاً بدور المركز في دعم مسيرة الشباب وتمكينهم بالمعرفة، مشيراً إلى أن المبادرة تشكّل منصة رائدة لتعزيز ثقة الشباب بمستقبلهم وتحفيزهم على أخذ زمام المبادرة والانطلاق في مجالات ريادة الأعمال والابتكار.
وقال العلي: «يسعدنا في تريندز أن نكون شريكاً معرفياً لمبادرة نوعية بهذا الحجم، فهي تعكس إيمان القيادة بدور الشباب كقوة دافعة للتنمية وصناعة المستقبل».
وشددّ على حرص «تريندز» على إثراء المبادرة بخبراته البحثية، وتقديم رؤى علمية تساعد الشباب على فهم التحديات واستشراف الفرص في عالم سريع التغير، بما يعزّز قدرتهم على المساهمة في التنمية المستدامة على الصعيدين العربي والعالمي.
وأضاف: أن المركز سيواصل التزامه بدعم المبادرات الشبابية، والعمل على بناء جسور المعرفة والتواصل بين الأجيال الجديدة وترسيخ دور الشباب كشركاء رئيسيين في بناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

