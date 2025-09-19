«تدوير» تتصدّر الأفضل في تجربة المتعاملين بأبوظبي

أبوظبي (وام)



صُنّفت مجموعة تدوير كأفضل جهة في أبوظبي في مجال التميّز في تجربة المتعاملين، بعد أن حققت المركز الأول في مؤشرات أداء إدارة الحالات، ضمن نظام إدارة علاقات المتعاملين المشترك (CRM)، التابع لمركز اتصال حكومة أبوظبي، خلال النصف الأول من عام 2025.

وقال علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، إنه فضلاً عن التميّز في الأداء، يعكس هذا التصنيف التزامنا الراسخ بالتطوير المستمر، إذ نتبع في مجموعة تدوير نهجاً يضع تلبية احتياجات المتعاملين على رأس أولوياتنا، بتقديم خدمات موثوقة عالية الكفاءة، وميسّرة وسهلة الوصول في الوقت نفسه، إذ نتطلع بذلك إلى تعزيز ثقة المتعاملين، والارتقاء بمعايير التميز المؤسسي، مما يعزّز مساهمتنا في دعم طموحات إمارة أبوظبي بتخطي أعلى مستويات التميز في تجارب المتعاملين في المنطقة، وإرساء معايير جديدة لكفاءة أداء الخدمات، ويؤكّد الإنجاز دورنا كجهة رائدة على المستويين الوطني والإقليمي في إدارة النفايات واستخلاص القيمة منها، وتقديم حلول الاقتصاد الدائري، واضعين مصلحة الأفراد والمجتمع في صميم عملياتنا، كما يؤكد مساعينا الجادة لتقديم خدمات مبتكرة عالمية المستوى، تلبّي الاحتياجات المعاصرة، بينما تسهم في بناء غدٍ أكثر استدامة.



18 ألف طلب

في إشارة إلى كفاءة كادر خدمة المتعاملين في مجموعة تدوير في تقديم الخدمات المتميزة، والسرعة في الاستجابة، يُذكر تمكّنهم من إنجاز أكثر من 18 ألف طلب منذ بداية عام 2025، في إطار جهودهم الحثيثة لتعزيز رحلة المتعامل.

وتواصل المجموعة دعم رؤية أبوظبي الرامية إلى تقديم خدمات حكومية بمعايير عالمية المستوى، من خلال التعاون والابتكار الموجه نحو خدمة المجتمع.