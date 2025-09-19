السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تدوير» تتصدّر الأفضل في تجربة المتعاملين بأبوظبي

خدمات متميزة من تدوير (وام)
20 سبتمبر 2025 02:11

أبوظبي (وام)

صُنّفت مجموعة تدوير كأفضل جهة في أبوظبي في مجال التميّز في تجربة المتعاملين، بعد أن حققت المركز الأول في مؤشرات أداء إدارة الحالات، ضمن نظام إدارة علاقات المتعاملين المشترك (CRM)، التابع لمركز اتصال حكومة أبوظبي، خلال النصف الأول من عام 2025.
وقال علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، إنه فضلاً عن التميّز في الأداء، يعكس هذا التصنيف التزامنا الراسخ بالتطوير المستمر، إذ نتبع في مجموعة تدوير نهجاً يضع تلبية احتياجات المتعاملين على رأس أولوياتنا، بتقديم خدمات موثوقة عالية الكفاءة، وميسّرة وسهلة الوصول في الوقت نفسه، إذ نتطلع بذلك إلى تعزيز ثقة المتعاملين، والارتقاء بمعايير التميز المؤسسي، مما يعزّز مساهمتنا في دعم طموحات إمارة أبوظبي بتخطي أعلى مستويات التميز في تجارب المتعاملين في المنطقة، وإرساء معايير جديدة لكفاءة أداء الخدمات، ويؤكّد الإنجاز دورنا كجهة رائدة على المستويين الوطني والإقليمي في إدارة النفايات واستخلاص القيمة منها، وتقديم حلول الاقتصاد الدائري، واضعين مصلحة الأفراد والمجتمع في صميم عملياتنا، كما يؤكد مساعينا الجادة لتقديم خدمات مبتكرة عالمية المستوى، تلبّي الاحتياجات المعاصرة، بينما تسهم في بناء غدٍ أكثر استدامة.

18 ألف طلب
في إشارة إلى كفاءة كادر خدمة المتعاملين في مجموعة تدوير في تقديم الخدمات المتميزة، والسرعة في الاستجابة، يُذكر تمكّنهم من إنجاز أكثر من 18 ألف طلب منذ بداية عام 2025، في إطار جهودهم الحثيثة لتعزيز رحلة المتعامل.
وتواصل المجموعة دعم رؤية أبوظبي الرامية إلى تقديم خدمات حكومية بمعايير عالمية المستوى، من خلال التعاون والابتكار الموجه نحو خدمة المجتمع.

أخبار ذات صلة
رئيس كوت ديفوار يتسلم وسام الجائزة الأفريقية لتعزيز السلم لعام 2025
تحت رعاية منصور بن زايد.. «المعرض والمؤتمر العالمي للسـكك الحـديدية والنقل والبنية التحتية» ينطلق بأبوظبي في 8 أكتوبر
تدوير
أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©