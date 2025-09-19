السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي الصحية» تعزّز شراكاتها الاستراتيجية

خلال توقيع إتفاقية تعاون (من المصدر)
20 سبتمبر 2025 02:11

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الصحية»، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والتقنية الرائدة، خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية (WHX Tech 2025)، الذي عُقدت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي. وتأتي هذه الشراكات ضمن جهود «دبي الصحية» الرامية إلى دفع عجلة الابتكار وتعزيز تكامل التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للرعاية المتقدمة.
وقالت الدكتورة حنان السويدي، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية بالإنابة، ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية: «تعكس شراكاتنا مع روّاد التكنولوجيا، والمؤسسات الأكاديمية، والجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم، التزاماً مشتركاً بتعزيز التعليم الطبي كركيزة أساسية لدعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية».

اتفاقيات
وفي هذا الإطار، وقّعت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في«دبي الصحية»، مذكرة تفاهم مع منصة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، وهي مبادرة من مؤسسة دبي للمستقبل، لدعم جهود البحث والتطوير في الشركات الناشئة بمجال العلوم الصحية، 
وتشمل الشراكة مبادرات نوعية، أبرزها مبادر«Virufy»، وهو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح إجراء فحوص أولية سريعة ومنخفضة التكلفة للكشف عن الأمراض التنفسية المعدية. 
وعززت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تعاونها مع معهد دبي للتصميم والابتكار، استمراراً للشراكة القائمة منذ عام 2019، لتوسيع نطاق التعاون في تطبيق التفكير التصميمي والابتكار لإيجاد حلول للرعاية الصحية.

أخبار ذات صلة
ضمن مبادرة «زاد العامل».. تعزيز وعي 1400 عامل في دبي بحقوقهم وواجباتهم
مدير مكتب «الخارجية» في دبي يتسلّم البراءة القنصلية من القنصل الأردني
دبي الصحية
دبي
الصحة
التعليم
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©