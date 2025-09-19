6 جوائز لـ«عيادات صحة» من اتحاد المستشفيات العربية

أبوظبي (الاتحاد)



تلقّت «عيادات صحة»، إحدى المنشآت التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، وإحدى أكبر منصّات الرعاية الصحية المتكاملة في الإمارات، تكريماً رفيع المستوى من اتحاد المستشفيات العربية عبر فوزها بـ 6 جوائز مرموقة من النسخة السادسة لـ«نجمة التميز في تجربة المرضى» التي أقيمت في احتفاليةٍ مؤخراً.

ونالت «عيادات صحة» في هذا التكريم «الجائزة البلاتينية» للسلامة وجودة الرعاية، التي تعكس التزامها بضمان أرقى معايير الرعاية ضمن منشآتها وسعيها الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج. كما حصلت «عيادات صحة» أيضاً على الجوائز الذهبية ضمن فئات الرعاية التي تركّز على المرضى والتفاعل المجتمعي، واستمرارية الرعاية وإدارة التحوّل، والقيادة والحوكمة والسياسة والثقافة، وسهولة الوصول. ويجسد هذا التكريم التزام «عيادات صحة» الراسخ برعاية المرضى وسلامتهم وتعزيز الابتكار، والمستوى المتقدم الذي تحرص على تقديمه في خدمات الرعاية الاستثنائية ضمن طيف واسع من التخصّصات، ما يرسخ مكانتها كنموذج إقليمي للرعاية عالية الجودة يركّز على المرضى.

وقالت الدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لـ «عيادات صحة»: «نفخر بغرس ثقافة القيادة الملهمة التي تقوم على أسس تلبية احتياجات المرضى والمجتمع».



نموذج رائد

بدورها، قالت أليس يمين بويز، الرئيسة التنفيذية لاتحاد المستشفيات العربية: «إن نجاح عيادات صحة في الفوز بالجوائز الـ«6» البلاتينية والذهبية يؤكد أن التميز في تجربة المريض هو حجر الزاوية في مسار تحول الرعاية الصحية في المنطقة. ويُعد قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي نموذجاً رائداً ومرجعاً إقليمياً للدول العربية في بناء أنظمة صحية متطورة وفعالة تضع المريض في صميم الرعاية.