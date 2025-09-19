نهيان بن مبارك يكرم المؤسسات الصحية بجوائز المبادرة الذهبية «نجم التميز في تجربة المرضى»

أبوظبي ( وام)



افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل النسخة السادسة من جوائز شهادة المبادرة الذهبية «نجم التميز في تجربة المرضى»، الذي نظمه اتحاد المستشفيات العربية في فندق كونراد أبوظبي - أبراج الاتحاد، وشهد الحفل تكريم المؤسسات الصحية التي تجعل التجربة الإنسانية أولوية استراتيجية، وتقدم نماذج مبتكرة ومستدامة ترتقي برضا المرضى وتحسّن المخرجات الصحية.

وحضر الحفل، خلف هلال المزروعي، مدير عام التمكين المؤسسي والخدمات الاجتماعية في دائرة الصحة - أبوظبي، والنائب فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، إلى جانب حشد من أصحاب القرار والقياديين ورسّامي السياسات الصحية في العالم العربي، وممثلين عن منظمات صحية إقليمية، إضافة إلى كبار المدراء التنفيذيين في المؤسسات الصحية من 12 دولة عربية.

وفي كلمته، توجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالتحية إلى ممثلي المستشفيات الفائزة والقيادات الصحية، قائلاً: «يسرّني للغاية أن أكون معكم هذا المساء في الدورة السادسة لجائزة النجمة الذهبية للتميز في تجربة المرضى، أرحب بكم في أبوظبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المناسبة المهمة».

وأضاف معاليه: «هنا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدّر قادتنا وشعبنا سمات التميز التي تكرّمونها هذا المساء، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يدرك أنه حين يحيا شعبنا بصحة جيدة، فإنهم يقوّون مجتمعنا. وتحت قيادته الحكيمة والمستنيرة، نحن ملتزمون بالتميز في نظامنا للرعاية الصحية. إننا نعتبر هذا الالتزام جزءاً مهماً من أساس جهودنا الوطنية للتنمية والتقدم. ونحن نعلم تمام العلم أن ذلك يتطلب مهارةً، والتزاماً، ورحمةً من جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية. كما يتطلب مستشفيات وعيادات متقدمة وعالية المستوى».

وأكد معاليه قائلاً: «لقد أظهر كل مستشفى فائز مبادرةً في السعي وراء التميز والصالح العام، ولكل منها سجل مدهش من الإنجازات - شهادة لقادتها، وأطبائها، وممرضيها، وكامل طواقمها، إن العمل الجاد، والالتزام، والعزيمة التي يتحلى بها هؤلاء المتخصصون هي مصادر إلهام لنا جميعاً».





النسخة السادسة

وجرى خلال الحفل، توزيع شهادات النسخة السادسة من المبادرة الذهبية، التي أُطلقت بالشراكة مع معهد بريل الأميركي المتخصص في تعزيز ثقافة تجربة المريض، وبدعم من بيور هيلث، أكبر شبكة للرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات، حيث تضع هذه المبادرة تجربة المريض في قلب عملية التحول الصحي.



المكرمون

كما جرى تكريم شخصيات ومؤسسات صحية بارزة، تقديراً لجهودها في دعم تجربة المرضى وتحسين جودة الرعاية، وهم: من الإمارات، بيورهيلث، شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، مستشفيات الظفرة، مستشفى الكويت، مستشفى القاسمي، أمانة للرعاية الصحية، مستشفى الفجيرة، مستشفى فقيه هيلث، مستشفى كلباء، مستشفى مسافي، مستشفى سلمى لإعادة التأهيل، مستشفى السعودي الألماني الصحية، مستشفى صقر، عيادات صحة، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مدينة الشيخ خليفة الطبية، مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، مستشفى إعادة التأهيل في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، مستشفى توام. ومن المملكة العربية السعودية، مستشفى الموسى التخصصي، التخصصي الاينس الطبية، مستشفى الملك خالد بالخرج، مستشفى قوى الأمن - الدمام، مستشفى الموسى لإعادة التأهيل، مستشفى الولادة والأطفال بالخرج، ومستشفيات SMC. ومن دولة قطر، أبيكس هيلث، مستشفى ذا فيو، مستشفى المدينة الطبية العسكرية. ومن العراق، مستشفى الناصرية التعليمي، مستشفى الإمام الحسن المجتبي التعليمي. ومن لبنان، المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، مستشفى ومركز ﺑﻠﭭو الطبي، ومن مملكة البحرين، المستشفيات الحكومية في البحرين، ومن جمهورية مصر العربية، الهيئة العامة للرعاية الصحية - مصر، مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكاديمية السعودي الألماني في القاهرة، ومن سلطنة عُمان، مركز ضمان الجودة - وزارة الصحة - عُمان.

وعلى هامش الحفل، قام وفد رفيع من المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية بزيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في مجلسه، وضمّ الوفد النائب فادي علامة، رئيس الاتحاد، وأليس يمّين، المدير التنفيذي، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي، وقدّموا الشكر والتقدير لمعاليه على دعمه ورعايته الكريمة للمبادرة.



267 مؤسسة صحية

وقد شهدت النسخة السادسة مشاركة 267 مؤسسة صحية من 12 دولة عربية، قدّمت مبادراتها المبتكرة لإعادة تعريف أسلوب تقديم الرعاية وتجربة المريض. وبعد عملية تقييم دقيقة أجرتها لجنة تحكيم متميزة وفق معايير واضحة، تميزت 39 مؤسسة صحية من 8 دول عربية ونالت «نجمة التميز في تجربة المرضى»، فيما حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً بارزاً من هذه الجوائز.



