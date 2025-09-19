السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

توصيل الطرود بالطائرات من دون طيار في أبوظبي

خلال الإعلان عن تجربة توصيل الطرود بالطائرات من دون طيار في أبوظبي (من المصدر)
20 سبتمبر 2025 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن إشرافه على تجربة رائدة لتوصيل الطرود باستخدام الطائرات من دون طيار «درون» في إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة «لود أوتونوموس» المتخصّصة في حلول التوصيل الذكية وتقنيات اللوجستيات الجوية المستقلة.
وزار الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، مقر الشركة في كيزاد – أبوظبي، حيث اطّلع على أحدث حلول النقل الذكي، وشهد تنفيذ رحلة تجريبية ناجحة نقلت خلالها طائرة مزودة بذراع آلية طرداً من منطقة السمحة إلى كيزاد، معتمدة على نظام ملاحة متطوّر يضمن دقة وكفاءة عالية في عمليات التوصيل.
وضمن استراتيجية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة الهادفة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد في مجال النقل الذكي، تأتي هذه التجربة امتداداً لجهود مركز النقل المتكامل في تبنّي أحدث أنظمة التنقّل، التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وترسيخ مقومات البنية التحتية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الإمارة. 
ويعمل المركز على تنظيم وإدارة عمليات تشغيل الطائرات من دون طيار عبر المنصة الوطنية الموحدة «لإدارة حركة أنظمة الطائرات من دون طيار»، بما يضمن تسريع الحصول على الموافقات اللازمة والالتزام بالقوانين ومعايير السلامة والخصوصية وحماية المجال الجوي.
وأشاد الدكتور الغفلي بالنجاح الذي حققته التجربة، قائلاً: «إن استخدام الطائرات من دون طيار للتوصيل يعكس التزام أبوظبي بتبني أحدث الابتكارات العالمية في النقل والخدمات اللوجستية، وتوظيف التكنولوجيا لرفع جودة الخدمات. ونحن في مركز النقل المتكامل نحرص على دعم مثل هذه المبادرات النوعية التي تسهم في بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة، وترسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة».
واستعرضت شركة «لود» أمام الدكتور الغفلي أحدث مستجدات برنامج تطوير الطائرة الهجينة ذاتية القيادة «هيلي» (VTOL) المخصّصة للشحن الجوي الثقيل. وتتميز الطائرة بقدرتها على نقل حمولة تصل إلى 250 كيلوجراماً لمسافة تبلغ 300 كيلومتر، بالاعتماد على منظومة مبتكرة تمكّنها من العمل دون الحاجة إلى بنية تحتية تقليدية كالمطارات. 

نقلة نوعية
من المتوقع أن تشكل «هيلي» نقلة نوعية في مجال الشحن الجوي متوسط المدى، من خلال إتاحة وصلات مباشرة بين مراكز الخدمات اللوجستية، بما يعزّز كفاءة سلاسل التوريد ويدعم نمو قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة.
من جانبه، قال راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود أوتونوموس: «إن منظومة التوصيل الجوي باستخدام الطائرات من دون طيار تسهم في رفع كفاءة وسرعة خدمات النقل والتوزيع، بما يلبي متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية والتنافس نحو حلول توصيل أكثر سرعة وفاعلية، مشيراً إلى أن الطائرات من دون طيار تتيح إمكانية إيصال الطرود في غضون ساعات قليلة، مقارنةً بعدة أيام في وسائل التوصيل التقليدية».

