السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن سعود يحضر العرس الجماعي الـ6 للعام الجاري في رأس الخيمة

محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
20 سبتمبر 2025 02:11

رأس الخيمة (وام)

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل العرس الجماعي السادس لهذا العام، الذي أقيم برعاية سموه، ومشاركة 41 عريساً.
شهد الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. وهنأ سموه العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة زوجية هانئة يسودها المحبة والمودة والألفة، وتكوين أسر سعيدة تكون نواة طيبة لمجتمع دولة الإمارات، وثمن سموه جهود القائمين على تنظيم العرس الجماعي وأعضاء اللجنة المنظمة.
من جانبهم، أعرب المشاركون في العرس الجماعي عن سعادتهم بهذه المبادرة الكريمة التي تجسد حرص القيادة الرشيدة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية لأبناء الوطن، وتوفير مقومات التلاحم والاستقرار الأسري كافة.

الحضور 
رافق سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

أخبار ذات صلة
«موارد رأس الخيمة» تفوز بجائزة STAR للتميّز في المساواة
«الشواحيف التراثي» يجمع أبطال الخليج في رأس الخيمة
محمد بن سعود
العرس الجماعي
رأس الخيمة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©