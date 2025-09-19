محمد بن سعود يحضر العرس الجماعي الـ6 للعام الجاري في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)



حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل العرس الجماعي السادس لهذا العام، الذي أقيم برعاية سموه، ومشاركة 41 عريساً.

شهد الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. وهنأ سموه العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة زوجية هانئة يسودها المحبة والمودة والألفة، وتكوين أسر سعيدة تكون نواة طيبة لمجتمع دولة الإمارات، وثمن سموه جهود القائمين على تنظيم العرس الجماعي وأعضاء اللجنة المنظمة.

من جانبهم، أعرب المشاركون في العرس الجماعي عن سعادتهم بهذه المبادرة الكريمة التي تجسد حرص القيادة الرشيدة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية لأبناء الوطن، وتوفير مقومات التلاحم والاستقرار الأسري كافة.



الحضور

رافق سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.