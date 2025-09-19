السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شهاب الفهيم: الحضور الكثيف لجناح الدولة في «إكسبو أوساكا» يعكس مكانتها العالمية

شهاب الفهيم خلال إلقاء كلمته (وام)
20 سبتمبر 2025 02:11

أوساكا (وام)

أكد شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، المفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا»، أن الاحتفاء بـ «اليوم الإماراتي» يجسد مسيرة الدولة التنموية وما حققته من قفزات نوعية منذ مشاركتها الأولى في «إكسبو أوساكا» قبل أكثر من خمسة عقود.
وقال: «أول مشاركة للإمارات في إكسبو كانت في أوساكا قبل 55 عاماً تحت علَم إمارة أبوظبي، واليوم نعود تحت علَم دولة الإمارات وبحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بما يرمز إلى استمرارية التواصل والتطور الكبير الذي حققته الدولة منذ ذلك الوقت». وأضاف أن مشاركة الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا» تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته في استضافة «إكسبو 2020 دبي»، الذي استقطب أكثر من 24 مليون زائر، مشيراً إلى أن جناح الإمارات في أوساكا يشهد حضوراً واسعاً من الزوار بفضل تصميمه المميز الذي يحاكي واحة إماراتية، ويعكس عناصر من البيئة المحلية بما يمنح الزوار تجربة حسية وثقافية متكاملة. وأوضح أن جناح الإمارات يركز على ثلاثة محاور رئيسة هي: الفضاء، والصحة، والاستدامة، مؤكداً أن التصميم العمراني للجناح يتيح تجربة سلسة للزوار، بما يعزز من تفاعلهم مع الأنشطة والفعاليات. وأشار إلى أن الجناح استقبل خلال الأسابيع الماضية أكثر من 3 ملايين زائر، وهذا الحضور يعكس المكانة العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات بفضل رؤى قيادتها الرشيدة وحرصها على تعزيز حضورها على الساحة الدولية.

