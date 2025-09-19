قطارات الاتحاد تطلق «هاكاثون الشباب - جلوبال ريل 2025»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، عن إطلاق مسابقة «هاكاثون الشباب - جلوبال ريل 2025»، التي تستهدف طلبة الجامعات والخريجين الجدد، وتشجعهم على ابتكار حلول إبداعية تُعيد تصوّر مستقبل السكك الحديدية والبنية التحتية في الدولة.





وتستمر المسابقة على مدار يومين، خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر 2025، ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025». ويتوقع أن يشكل «هاكاثون الشباب - جلوبال ريل 2025»، منصة رئيسية لتمكين الشباب وإشراكهم في إنتاج المعرفة، إذ ستتاح الفرصة لنحو 50 طالباً وخريجاً جديداً ليساهموا في معالجة تحديات قطاع النقل والسكك الحديدية، تحت إشراف خبراء القطاع. حيث ستتنافس الفرق للفوز بجوائز نقدية، في بيئة حيوية تعزز الإبداع وحل المشكلات. وصممت شركة قطارات الاتحاد الهاكاثون، بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات بشأن نشر ثقافة التحول الرقمي، وتمكين الجيل القادم من لعب دور محوري في صياغة مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة لقطاع النقل في المنطقة.

وبهذا الصدد، قال أحمد المساوي الهاشمي، رئيس اللجنة التنفيذية لـ«جلوبال ريل» والرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات: «يجسّد» هاكاثون الشباب -جلوبال ريل 2025»، التزام قطارات الاتحاد بتسريع ابتكار الحلول التحولية، في النقل والخدمات اللوجستية والتنقل، عبر توفير منصة خاصة بالشباب، يمكنهم من خلالها توظيف أفكارهم في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع، إذ تحرص الشركة باستمرار على إعداد جيل جديد من المبتكرين القادرين على قيادة حلول نقل ذكية ومستدامة، ويعد هذا الهاكاثون بمثابة احتفاء بالشباب المبدع وبمساهمته الفاعلة في بناء مستقبل قطاع السكك الحديدية والبنية التحتية».



تقيّيم المشاركات

يُقيّم المشاركات لجنة تحكيم تضم مختصين من شركة قطارات الاتحاد، وخبراء خارجيين من الأوساط الأكاديمية، والقطاعين الصناعي والعام، مع مراعاة مجموعة من المعايير أبرزها الإبداع، والجدوى، والتأثير، والاستخدام المبتكر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة. كما سيتم تكريم الفرق الفائزة في ختام الفعالية.

وسيتم تقسيم المشاركين المختارين إلى فرق تضم من أربعة إلى خمسة أعضاء، وعلى مدار يومين يُقدم لهم التوجيه اللازم لدعم مسيرتهم، وستقوم الفرق بإعداد الحلول وعرضها على لجنة التحكيم.

وتتاح المشاركة لطلبة الجامعات والخريجين الجدد خلال العامين الماضيين، من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ممن لديهم خلفيات في تخصصات الهندسة أو التكنولوجيا أو إدارة الأعمال.