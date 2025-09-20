الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تعقد لقاءً مفتوحاً مع أهالي مكن في منطقة حتا

شرطة دبي تعقد لقاءً مفتوحاً مع أهالي مكن في منطقة حتا
21 سبتمبر 2025 01:22

 دبي (الاتحاد) 

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة حتا، ضمن مبادرة «صوتك مسموع»، لقاء مع أهالي شعبية مكن في منطقة حتا، وذلك إعمالاً لنهج القيادة الرشيدة الدائم في تحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وأسلوب عملها القائم على التواصل البنّاء مع كافة مكونات مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم وبما يكفل تحقيق الهدف الأسمى في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة. وفي مستهل اللقاء، ألقى العقيد علي عبيد البدواوي، نائب مدير مركز شرطة حتا، كلمة قال فيها: «يأتي هذا اللقاء سيراً على النهج الواضح لقيادتنا الرشيدة في ضرورة التواصل المباشر الفعال والبنّاء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم».

أخبار ذات صلة
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
شرطة دبي تلقي القبض على عصابة لترويج المخدرات يقودها زعيمها من الخارج
حتا
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق حملة وطنية بعنوان «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق حملة وطنية بعنوان «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
حمدان بن مبارك يُشيد بجهود حملة «حلم وطن» لمساندة «الأبيض»
الرياضة
حمدان بن مبارك يُشيد بجهود حملة «حلم وطن» لمساندة «الأبيض»
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©