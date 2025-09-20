شرطة دبي تعقد لقاءً مفتوحاً مع أهالي مكن في منطقة حتا

دبي (الاتحاد)



نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة حتا، ضمن مبادرة «صوتك مسموع»، لقاء مع أهالي شعبية مكن في منطقة حتا، وذلك إعمالاً لنهج القيادة الرشيدة الدائم في تحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وأسلوب عملها القائم على التواصل البنّاء مع كافة مكونات مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم وبما يكفل تحقيق الهدف الأسمى في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة. وفي مستهل اللقاء، ألقى العقيد علي عبيد البدواوي، نائب مدير مركز شرطة حتا، كلمة قال فيها: «يأتي هذا اللقاء سيراً على النهج الواضح لقيادتنا الرشيدة في ضرورة التواصل المباشر الفعال والبنّاء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم».