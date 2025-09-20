شرطة دبي تختتم دورة «صقور ند الشبا التخصصية»

دبي (الاتحاد)



شهد العميد محمد عبيد بن حميدان، مدير مركز شرطة ند الشبا، ختام دورة «صقور ند الشبا التخصصية»، والتي استمرت على مدار 3 أسابيع، بتنظيم من المركز وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وبمشاركة 29 منتسباً من الذكور والإناث.

وبارك العميد ابن حميدان، للمنتسبين والمنتسبات تخرجهم في الدورة التخصصية، مُثنياً على روح الالتزام والانضباط العالي التي أظهرها المنتسبون طيلة فترة التدريب، ومؤكداً أن مثل هذه البرامج التخصصية تأتي في إطار تعزيز منظومة الأمن والجاهزية الشرطية لمواجهة مختلف التحديات والمستجدات. وأضاف: «إن دورة (صقور ند الشبا التخصصية) تأتي ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز جاهزية ومهارات كوادرنا الأمنية، ورفع كفاءتهم في مختلف العمليات الشرطية والأمنية، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان»

وأكد أنهم حريصون على تضمين الدورة لمهام وتخصصات متعددة، وتطويرها بشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لافتاً إلى أن الدورة اشتملت على تدريبات ميدانية وعملية تُحاكي الواقع الميداني، بشكل يُعزز من الجاهزية والمرونة لدى المنتسبين للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية.

من جانبه، قال المقدم سمير مسلم المحرزي، رئيس قسم الشؤون الإدارية في المركز: «إن دورة (صقور ند الشبا التخصصية) تندرج ضمن مبادرة (أثر هند) التي أطلقها المركز في بداية العام، بهدف تمكين ودعم دور المرأة الإماراتية في المجال الشرطي والأمني. ونحن نؤمن بأن الاستثمار في الكوادر النسائية يمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة العمل الشرطي المتكامل، ولذلك حرصنا على أن تكون هذه الدورة جزءاً من سلسلة برامج ودورات تُنظّم على مدار العام لتعزيز مهارات المرأة الإماراتية وتزويدها بالأدوات والمعارف التي تمكّنها من القيام بواجبها بكفاءة واقتدار».

ولفت إلى أن تخريج الأعضاء المشاركين في الدورة، يكتسب رمزية خاصة، نظراً لتنظيمه بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، ليكون رسالة تقدير لدور المرأة وإسهاماتها الرائدة في خدمة أمن وأمان الوطن.



برامج تدريبية

تضمنت دورة «صقور ند الشبا التخصصية» برامج تدريبية متقدمة في مجالات متعددة، من بينها الحراسات الأمنية، وتنفيذ المداهمات، والتدخل السريع، وحماية الشخصيات. هذا إلى جانب تدريب المُنتسبين على استخدام أحدث التقنيات والأدوات المترافقة مع كل مهمة، وتطبيق استراتيجيات أمنية مُبتكرة تعتمد على العمل الجماعي والتنسيق بين الوحدات المختلفة، الأمر الذي يُساهم في إعداد المشاركين للتعامل مع مُختلف التحديات بفعالية ومهنية.