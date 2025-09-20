الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حملة للسلامة العامة والوقاية من الحرائق في منطقة الظفرة

عدد من أعضاء فريق الحملة خلال المتابعة الميدانية (من المصدر)
21 سبتمبر 2025 01:22

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تواصل بلدية منطقة الظفرة حملة السلامة العامة والوقاية من الحرائق، التي تنظمها بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وتهدف الحملة إلى تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة ومعالجة المخلفات بطرق مستدامة والمحافظة على سلامة العاملين والوقاية من الحرائق خاصة في موسم الصيف والوقاية من الأمراض المرتبطة بالحر. 
وتتضمن الحملة سلسلة من المبادرات النوعية، تشمل توزيع مطويات إلكترونية وتنظيم زيارات ميدانية للورش والمحال الصناعية لتقديم الإرشادات المباشرة، إضافة إلى بث رسائل توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق «واتساب» لضمان وصولها إلى جميع الفئات المستهدفة. كما تم تنظيم محاضرات متخصّصة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، تناولت أهم الإجراءات الوقائية ومتطلبات السلامة في بيئات العمل.

دور محوري
أكدت بلدية منطقة الظفرة أن الجولات الميدانية تمثل دوراً محورياً للمفتشين في توجيه ملاك الورش والعاملين فيها نحو السلوكيات الصحيحة، وضمان تطبيق معايير السلامة لتوفير بيئة عمل آمنة، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع الصناعي لتحقيق الاستدامة في ممارسات الوقاية.
وتُعد حملة «السلامة والوقاية من الحرائق» إحدى الركائز الأساسية لحماية الأرواح والممتلكات، إذ تركز على مبدأ «الوقاية قبل وقوع الخطر»، وتعمل على خفض معدلات الحرائق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وصولاً إلى مجتمع أكثر وعياً وأمناً واستقراراً.

أخبار ذات صلة
سكيك يتألق في افتتاح بطولات «جولف الإمارات» الشهرية
أبوظبي تستضيف النسخة الأولى لدوري «سويم فور لايف»
أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الظفرة
الحرائق
الصحة العامة
آخر الأخبار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق حملة وطنية بعنوان «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق حملة وطنية بعنوان «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
حمدان بن مبارك يُشيد بجهود حملة «حلم وطن» لمساندة «الأبيض»
الرياضة
حمدان بن مبارك يُشيد بجهود حملة «حلم وطن» لمساندة «الأبيض»
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©