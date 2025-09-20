حملة للسلامة العامة والوقاية من الحرائق في منطقة الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)



تواصل بلدية منطقة الظفرة حملة السلامة العامة والوقاية من الحرائق، التي تنظمها بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وتهدف الحملة إلى تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة ومعالجة المخلفات بطرق مستدامة والمحافظة على سلامة العاملين والوقاية من الحرائق خاصة في موسم الصيف والوقاية من الأمراض المرتبطة بالحر.

وتتضمن الحملة سلسلة من المبادرات النوعية، تشمل توزيع مطويات إلكترونية وتنظيم زيارات ميدانية للورش والمحال الصناعية لتقديم الإرشادات المباشرة، إضافة إلى بث رسائل توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق «واتساب» لضمان وصولها إلى جميع الفئات المستهدفة. كما تم تنظيم محاضرات متخصّصة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، تناولت أهم الإجراءات الوقائية ومتطلبات السلامة في بيئات العمل.



دور محوري

أكدت بلدية منطقة الظفرة أن الجولات الميدانية تمثل دوراً محورياً للمفتشين في توجيه ملاك الورش والعاملين فيها نحو السلوكيات الصحيحة، وضمان تطبيق معايير السلامة لتوفير بيئة عمل آمنة، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع الصناعي لتحقيق الاستدامة في ممارسات الوقاية.

وتُعد حملة «السلامة والوقاية من الحرائق» إحدى الركائز الأساسية لحماية الأرواح والممتلكات، إذ تركز على مبدأ «الوقاية قبل وقوع الخطر»، وتعمل على خفض معدلات الحرائق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وصولاً إلى مجتمع أكثر وعياً وأمناً واستقراراً.