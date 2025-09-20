الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«مياه وكهرباء الإمارات» تحتفي بيوم الانبعاثات الصفرية

«مياه وكهرباء الإمارات» تحتفي بيوم الانبعاثات الصفرية
21 سبتمبر 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

في يوم الانبعاثات الصفرية، سلَّطت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الضوءَ على دورها الرائد في تسريع جهود خفض انبعاثات الكربون في قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي. 
وتتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات بحلول 2030، خفض متوسط ​​كثافة ثاني أكسيد الكربون في توليد الكهرباء بنسبة 54%، لتصبح حوالي 150 كجم/ ميجاوات/ ساعة، مقارنة بـ 330 كجم/ ميجاوات/ ساعة عام 2019. 
وقال المهندس عيسى الزرعوني، المدير التنفيذي لدائرة عمليات الشبكة في شركة مياه وكهرباء الإمارات: «تدرك شركة مياه وكهرباء الإمارات أهمّيّة تطوير النظام بشكل ملموس لتتمكَّن من تحقيق أهداف إزالة الكربون».

