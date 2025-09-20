آمنة الكتبي (دبي)



أعلنت وكالة الإمارات للفضاء إطلاق مسابقة تحدي مركبة الهبوط «الكوكب X»، وذلك ضمن فعاليات معرض دبي للطيران الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوكالة على تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة والشباب، وإتاحة الفرصة لهم لخوض تجارب تحاكي استكشاف الفضاء والهبوط على أسطح الكواكب.

وأكدت الوكالة أن التحدي يهدف إلى تصميم وتجميع واختبار مركبات هبوط صغيرة يتم إعدادها من قبل فرق طلابية، لتخوض تجارب عملية تحاكي بيئة الفضاء والتضاريس الكوكبية، ويتيح التحدي للمشاركين الانتقال من قاعات الدراسة إلى قلب التجربة العملية، في فرصة تعليمية فريدة تعزز من مهاراتهم في مجالات العلوم والهندسة والابتكار، كما تهدف لتعزيز الكفاءة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال الانخراط في الأنشطة العملية المتعلقة بالروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجة.

وبيّنت الوكالة أن شروط المشاركة تتمثل في أن يكون عمر المتقدم 16 عاماً فأكثر، والمشاركة ضمن فرق مكونة من 4 إلى 6 أفراد، وأن يكون المتقدم مسجلاً في مؤسسة أكاديمية داخل دولة الإمارات، مبينة أن المسابقة تهدف إلى صقل قدرات الطلبة والكوادر الشابة في مجالات تصميم المركبات الفضائية، وتنمية مهارات العمل الجماعي والتفكير النقدي وحل المشكلات، وتعزيز الكفاءة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال الانخراط في الأنشطة العملية المتعلقة بالروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجة.

كما تواكب هذه المبادرة التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو الاستثمار في اقتصاد الفضاء، وبناء جيل مؤهل من العلماء والمهندسين القادرين على المساهمة في مشاريع استكشاف الفضاء المستقبلية، وتسهم المبادرة في تحسين المهارات التقنية المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد والإلكترونيات والروبوتات والبرمجة والنظام المستقل، وتعزيز العمل الجماعي والتعاون والابتكار والإبداع والتواصل والتفكير النقدي بين الطلاب من خلال عملهم في فرق لتصميم وبناء وتشغيل المركبة.

وسيخوض المشاركون تجارب عملية تمكنهم من محاكاة عمليات الهبوط على أسطح الكواكب، بما يعزز من خبراتهم العلمية، ويجعلهم أكثر استعداداً للانخراط في مشاريع فضائية كبرى في المستقبل، كما تسعى الوكالة من خلال هذه المبادرة إلى إشراك الطلبة في بيئة تنافسية إيجابية تعزز روح الابتكار والإبداع لديهم.