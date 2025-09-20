الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«طب الطوارئ» يناقش الارتقاء بالممارسات السريرية في أبوظبي

خلال تكريم المشاركين في المؤتمر (من المصدر)
21 سبتمبر 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

بدعم من مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية (صحة)، وبالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر مستجدات طب الطوارئ والإصابات والرعاية الحرجة، ويقام المؤتمر على مدار يومين بتنظيم شركة «معرفة للفعاليات العالمية»، ويهدف الحدث الرائد إقليمياً إلى تعزيز هذا المجال الحيوي، من خلال مناقشة أفضل الممارسات القائمة على الأدلة في هذه المجالات، وسبل الارتقاء بالممارسات السريرية في طب الطوارئ والإصابات والرعاية الحرجة.
ويشارك في الحدث الرائد أكثر من 450 متخصصاً في هذا المجال، ويستعرض أكثر من 60 متحدثاً من الخبراء المحليين الإقليميين والعالميين، خلال المؤتمر، أحدث الخطط الفعالة والابتكارات المتطورة في مجال طب الطوارئ والصدمات، بجانب سبل تعزيز الرعاية الطبية المقدمة وتوفير أفضل خدمات للمرضى. 
وقال رئيس المؤتمر الدكتور ثياجارجان جايغانش، رئيس قسم الطوارئ بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية ومستشفى توام في منطقة العين: «في ظل التحديات الصحية على الصعيد العالمي، تساهم فعاليات المؤتمر في دعم اعتماد أحدث الحلول المتطورة في مجال الرعاية الصحية، ولذا يُعتبر هذا الحدث الرائد من نوعه إقليمياً المنصة المثالية التي تجمع أكثر من 60 خبيراً من أبرز المتخصصين في مجال طب الطوارئ». 

