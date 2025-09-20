الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جامعة دبي تطلق منصة للغة الصينية عبر الإنترنت

جامعة دبي تطلق منصة للغة الصينية عبر الإنترنت
21 سبتمبر 2025 01:23

دبي (الاتحاد) 

احتفلت جامعة دبي بإطلاق منصة «للغة الصينية عبر الإنترنت»، والتي تُعد خطوة عملية اتخذتها الجامعة استجابة للاتجاه العالمي المتنامي في تعليم اللغة الصينية، وستواصل الجامعة في المستقبل الاعتماد على الموارد والتقنيات عالية الجودة لإثراء خيارات تعلم اللغات، ومساعدة الطلبة على استخدام اللغة الصينية كجسر لتعزيز التبادل والعلاقات بين دولة الإمارات والصين، وإعداد كفاءات متعددة التخصصات.
حضر الحفل كل من: رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي، ونائب الرئيس البروفيسور حسين الأحمد، ومن الجانب الصيني نائب الأمين العام للجنة الحزبية الإقليمية في هونان، تشو جيان، ورئيس دار نشر التعليم في هونان، هي ليهوي، وعدد من المسؤولين.

