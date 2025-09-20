الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الثقافة» تنظّم «مسار الإبداع» لتدريب وتوظيف المواطنين

«الثقافة» تنظّم «مسار الإبداع» لتدريب وتوظيف المواطنين
21 سبتمبر 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد) 

تنظم وزارة الثقافة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» والاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للإعلام، برنامج «مسار الإبداع» لدعم المواطنين الباحثين عن عمل في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، والذي يستضيفه مجلس المقام بمدينة العين في 25 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الخاصة.
ويهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل تتناسب مع مهارات وخبرات المبدعين في مجالاتهم الإبداعية، بما يضمن استثمار قدراتهم بأقصى طاقتها، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين المبدعين والمؤسسات في القطاع الخاص، لتسهيل عملية التوظيف في مجالات الإبداع المختلفة، والعمل على زيادة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي من خلال دمج المبدعين في مشاريع ومنشآت إنتاجية، وكذلك تنمية المهارات المهنية للمبدعين من خلال تقديم برامج تدريب وتأهيل متخصصة تساعدهم على التكيف مع بيئات العمل المختلفة، بالإضافة إلى تمكين المبدعين من المشاركة في مشاريع ومعارض وبرامج دولية تُعزز حضورهم على الساحة العالمية.
ومن خلال البرنامج، تعمل وزارة الثقافة على توظيف ما يصل إلى 300 متدرب سنوياً عبر توفير فرص تدريب عملي مدفوع الأجر لمدة عام، ويتيح البرنامج للمتدربين اكتساب مهارات وخبرات عملية في تخصصات متنوعة تشمل: الموسيقى، والتصوير، والفنون الجميلة، والتأليف والنشر، وعلوم المكتبات، والألعاب الإلكترونية، والتصميم الجرافيكي والمعماري، بالإضافة إلى المجالات التكنولوجية والإعلامية والاقتصاد الإبداعي.
ومن المقرر أن يبدأ البرنامج التدريبي في الربع الثالث من 2025 بمشاركة 50 متدرباً، ليرتفع العدد إلى 100 متدرب في الربع الرابع، على أن تُستكمل فترة التدريب في شهر سبتمبر 2026.

