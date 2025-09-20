برعاية حاكم رأس الخيمة.. صقر بن سعود يشهد تخريج 576 من طلبة كليات التقنية العليا

برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، شهد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، اليوم، حفل تخريج كليات التقنية العليا برأس الخيمة، دفعة العام 2025 تحت شعار «طموح بلا حدود»، الذي يأتي كأول احتفال مع انطلاق موسم التخريج على مستوى الكليات، حيث ضمت الدفعة 576 خريجاً وخريجة على مستوى برامج البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، من بينهم 58 من الخريجين الحاصلين على الامتياز والامتياز مع مرتبة الشرف.

وأعرب الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي عن فخره بتخريج نخبة جديدة من أبناء وبنات الوطن، مؤكداً أن شباب الإمارات يشكّلون ركيزة أساسية في مسيرة التطور والتنمية، وأن الاستثمار في قدراتهم العلمية ومهاراتهم الابتكارية يُعدّ خطوة جوهرية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

ونوّه إلى أن إمارة رأس الخيمة، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، تُولي التعليم اهتماماً بالغاً باعتباره دعامة لبناء الإنسان وترسيخ القيم المجتمعية، وركيزة محورية لتعزيز تنافسية الإمارة والانفتاح على أحدث المعارف والتقنيات.

وأكد أن كليات التقنية العليا تؤدي دوراً حيوياً في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن التخرج يمثل محطة مهمة في حياة الطلبة وبداية لمسار جديد يتطلب منهم المثابرة والاجتهاد، وأن الوطن يضع ثقته في طاقاتهم ويعقد عليهم الآمال ليكونوا روادًا في مجالاتهم وقادة لمسيرة التقدم.

وأشاد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي بجهود الكوادر الأكاديمية في تنمية مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم، مؤكداً أن عطاءهم أسهم في إعداد جيل طموح قادر على المنافسة والابتكار، ودعا الخريجين إلى مواصلة التعلم والعمل بإخلاص ليكونوا ركيزة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

أقيم حفل التخريج في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، بحضور الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور حسان المهيري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا برأس الخيمة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وأولياء أمور الخريجين والخريجات.

وتقدم الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، في كلمة باسم مجلس الأمناء، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، على دعمها الكبير للكليات، مما مكّنها من أداء رسالتها بنجاح ورفد سوق العمل بمخرجات تتوافق والطموحات الوطنية.

وثمّن رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي التي تمضي بها إمارة رأس الخيمة نحو تعزيز منظومة التعليم باعتبارها ركيزة أساسية للتطوّر والازدهار، واستثمار طويل الأمد في الإنسان، وضمانة لمستقبلٍ مستدام، مما ساهم في تمكين الكليات من إعداد كوادر وطنية مؤهلة، لقيادة التنمية وتحقيق المشاريع والأفكار الطموحة في إمارة رأس الخيمة، التي تشهد نمواً متسارعاً في شتى المجالات.

وأعلن الدكتور العيان تخريج 576 خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا برأس الخيمة، من تخصصات الهندسة، والعلوم الصحية، وإدارة الأعمال، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والإعلام التطبيقي، والتربية، ممن أكملوا دراستهم بنجاح ونالوا درجاتهم العلمية بكل جدارة واستحقاق.

وعبر الخريجون عن الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لدعمها وثقتها بهم، مشيرين إلى دور الكليات في إعدادهم للمستقبل بكل جاهزية ومهارة.

من ثم انطلقت مراسم التخريج، حيث قام الشيخ صقر بن سعود القاسمي، بتوزيع الشهادات على الخريجين، والتقاط الصورة الجماعية معهم.