«تريندز» يدشن مكتبه الافتراضي في عمّان

دشَّن مركز تريندز للبحوث والاستشارات مكتبه الافتراضي في العاصمة الأردنية عمّان، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المعرفي بين مراكز الفكر إقليمياً ودولياً، وترجمةً لاستراتيجيته البحثية الشاملة التي تركز على إنتاج معرفة وازنة، خصوصاً في مجال الدراسات الاستشرافية.

وحضر حفل التدشَّين، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، والدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، وجعفر الزعبي، مدير عام تلفزيون المملكة، وهيام الكركي، مدير عام صحيفة الراي، حازم الضمور، مدير عام مركز ستراتيجيكس للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ونخبة من الباحثين والشركاء، وممثلين عن مؤسسات فكرية وأكاديمية.

وفي كلمته خلال الحفل، قال الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز، إن افتتاح مكتب عمّان الافتراضي يمثل أكثر من مجرد توسع جغرافي، فهو رسالة تقدير للأردن بما يمثله من بيئة علمية خصبة، ومكانة راسخة كمركز للحوار والبحث في منطقتنا.

وأضاف: نحن على ثقة بأن المكتب سيكون منصة للتعاون الفكري والعلمي، ومركزاً للشراكات المثمرة مع المؤسسات الأردنية والإقليمية.

وأشار الدكتور العلي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تريندز التوسعية التي رفعت عدد مكاتبه إلى 22 مكتباً حول العالم، بهدف ربط الباحثين والخبراء والمؤسسات الأكاديمية عالمياً، بما يعزز الحوار العلمي العابر للحدود ويسهم في ترسيخ مكانة المركز ضمن قائمة أبرز المراكز البحثية العالمية.

وجدّد الدكتور العلي شكره وتقديره لجميع الحضور، مؤكداً أن مكتب عمّان الافتراضي سيكون رافداً مهماً لمسيرة تطور تريندز البحثية، ومنصة لتطوير شراكات مثمرة مع المؤسسات الأردنية والإقليمية، معرباً عن تطلعه إلى مستقبل واعد مليء بالعطاء والعمل المشترك في خدمة قضايا التنمية والاستقرار والابتكار.

من جانبه، أكد الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، أن افتتاح مكتب عمّان يشكّل إضافة نوعية لأنشطة المركز، ويعزز دوره كمنارة للبحث العلمي والتحليل المنهجي لمستجدات المنطقة والعالم.

وأشاد الدكتور الكعبي بالشراكة المستمرة بين مركز الاتحاد للأخبار وتريندز منذ عام 2021، التي أثمرت عن فعاليات علمية وإعلامية ناجحة، وندوات غنية بالمضامين المعرفية. وأضاف: هذه الشراكة تحقق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي والإعلام، بما يثري الرأي العام بالمحتوى المتميز القائم على المعرفة الدقيقة.

بدوره، عبر جعفر الزعبي، مدير عام تلفزيون المملكة، عن اعتزازه بهذه الخطوة التي وصفها بأنها تعكس إيماناً مشتركاً بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، بأهمية البحث العلمي والدراسات المتخصصة في صناعة القرار وفهم التحولات العالمية.

وقال: وجود مركز تريندز في عمّان يمثل إضافة نوعية إلى المشهد البحثي والفكري، ويعكس التزاماً بتعزيز الحوار البنّاء وتبادل الخبرات، مثمّناً هذه المبادرة باعتبارها منارة للفكر والتحليل المسؤول، وتسهم في الاستقرار ونبذ خطاب الكراهية وبناء مستقبل أفضل لشعوبنا.

وأضاف: أن افتتاح المكتب في عمّان يجسّد الروابط الأخوية المتينة بين الأردن والإمارات، ويؤكد أن دعم البحث العلمي ليس ترفاً بل ضرورة وطنية واستراتيجية في ظل التغيرات المتسارعة عالمياً، مشدداً على الدور المحوري للعلم والمعرفة في مواجهة التحديات ورسم مسارات المستقبل.

وعلى هامش حفل افتتاح المكتب، وقع تريندز اتفاقيات تعاون وشراكة مع صحيفة الراي، وتلفزيون المملكة، ومركز ستراتيجيكس للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وفي ختام الحفل، قام الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز، بتكريم معالي وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، وعدد من الشركاء تقديراً لجهودهم ودعمهم لمسيرة المركز وشراكاته.

وبافتتاح مكتب عمّان الافتراضي، يواصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ترسيخ مكانته كأحد أبرز المراكز البحثية العالمية، جامعاً بين عمق البحث الأكاديمي ورصانة التحليل العلمي، ومستنداً إلى رؤية استراتيجية تقوم على استشراف المستقبل من خلال المعرفة.



