علوم الدار

طقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

أبوظبي
21 سبتمبر 2025 18:26

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. 
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 37: 01، والجزر الأول عند 19:31 والجزر الثاني عند الساعة 07:47.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:55 والمد الثاني عند الساعة 22:53، والجزر الأول عند الساعة 16:16 والجزر الثاني عند الساعة 04:23.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                    الحرارة العظمى    الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى    الرطوبة الصغرى
أبوظبي                      41 30 85 30
دبي                           40 30 85 25
الشارقة                       40 29 80 25
عجمان                        39 30 80 30
أم القيوين                     40 29 80 30
رأس الخيمة                  40 28 75 25
الفجيرة                        33 29 85 55
العـين                          41 29 70 15
ليوا                             43 27 85 20
الرويس                        37 29 85 35
السلع                           39 30 85 30
دلـمـا                           37 31 85 50
طنب الكبرى / الصغرى   38 31 85 40
أبو موسى                     38 30 85 40.

المصدر: وام
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
