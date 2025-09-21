الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين بشدة قصف مسجد في دارفور

شعار وزارة الخارجية
21 سبتمبر 2025 21:01

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للقصف الذي استهدف مسجد حي الدرجة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور شمال السودان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة أن هذا الهجوم يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. 
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، ضرورة التزام طرفي النزاع في السودان بما ورد في إعلان جدة، بما يكفل حماية المدنيين وتغليب مصلحة الشعب السوداني، وحمايته من تداعيات الحرب الأهلية المستمرة.
كما جددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ والداعم لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية الدائرة في السودان، والوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين.
وشددت على التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق، مؤكدة على رفض كافة أشكال التطرف والإرهاب التي تؤجج العنف وتطيل أمد الصراع.
كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
وفد إماراتي يزور بلجيكا لتعزيز التعاون في الطاقة والاستدامة
المصدر: وام
وزارة الخارجية
قصف
المسجد الأقصى
إقليم دارفور
إدانة
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©