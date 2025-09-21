الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«سعادتنا من سعادتكم» في شرطة الخوانيج

علي الكتبي يستمع إلى ملاحظات المراجعين (من المصدر)
22 سبتمبر 2025 01:43

دبي (الاتحاد)

أكد العميد علي راشد مرخان الكتبي، مدير مركز شرطة الخوانيج، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على ضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع، وأهمية متابعة سير العمل في مراكز إسعاد المتعاملين، للتواصل المباشر مع متعاملي شرطة دبي، والتعرف على ملاحظاتهم واقتراحاتهم وآرائهم التطويرية، منوهاً بالحرص الدائم على تعزيز التواصل وإسعاد المتعاملين.
جاء ذلك خلال إشرافه على سير إنجار معاملات أفراد الجمهور في قسم إسعاد المتعاملين في مركز شرطة الخوانيج، إلى جانب لقائه عدداً من المتعاملين في منطقة الاختصاص المهمة التي تضم مناطق تجارية وسكنية.
وقال العميد علي الكتبي، إن الإشراف على سير العمل يأتي ضمن مبادرة «سعادتنا من سعادتكم» التي أطلقتها شرطة دبي؛ بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين وإسعادهم، إلى جانب تخصيص تكريم شهري على مستوى المراكز للموظفين المتميزين في خدمة المجتمع والمتعاملين؛ تعزيزاً لروح المبادرة والإبداع في العمل الشرطي، حيث إنها خصصت شهر سبتمبر من العام الجاري بالكامل لخدمة المتعاملين في مراكز الشرطة، عبر تقديم خدمات راقية ومتميزة للجمهور، وخلق روح من التنافس الإيجابي بين الموظفين، على أن يتم في نهاية الشهر تنفيذ استبيان شامل لقياس رضا المتعاملين في كل مركز.

