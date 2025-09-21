«الموارد البشرية» تدرس تطوير النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)



بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين استقبال الآراء والمقترحات من الجمهور والفئات المعنية، بشأن دراسة تطوير النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، ويستمر تلقّي هذه المقترحات حتى نهاية فبراير المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن المشاركة في الاستبيان الإلكتروني، حيث طرحت على المشاركين في الاستبيان العديد من الاستفسارات، أولها لقياس مدى معرفة الشخص بالنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، سواء عالية جداً أو متوسطة أو منخفضة، أو لا يعرف عنها.

أما السؤال الثاني، فيتناول رأي الشخص أو الشركة في فكرة استثمار مساهمات نهاية الخدمة لصالح الموظف عبر صناديق الادخار، ليختار واحداً من الاختيارات الأربعة، وهي: فكرة ممتازة، فكرة جيدة، فكرة غير مناسبة، لست متأكداً.

كما يناقش الاستبيان التحديات التي تواجه تطبيق النظام البديل في الشركات، حيث حدد الاستبيان 4 خيارات، تتمثل في ضعف الوعي لدى الموظفين وأصحاب العمل، صعوبة الإجراءات، تفضيل النظام التقليدي لمكافأة نهاية الخدمة، وتحديات في اختيار الطريق الاستثماري المناسب.

ثم تناول مسألة المدة المثالية التي يعتقد أنها مناسبة للاستفادة القصوى من النظام البديل، هل هي أقل من 5 سنوات، من 5 إلى 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات، أو ليس هناك معرفة بهذا الجانب.



تحديد القنوات

طرح الاستبيان على المشاركين تحديد القنوات التي يفضلونها للحصول على معلومات أو توعية حول نظام الادخار، وتراوحت بين الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ووسائل التواصل الاجتماعي والورش والندوات التعريفية أو البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وتضمّنت الاستفسارات العوامل التي قد تُشجع الموظف أو صاحب العمل على اختيار النظام البديل، كوضوح آلية النظام والإجراءات، ومرونة إدارة الاشتراكات الشهرية، وضمانات حكومية للصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى برامج التوعية والتثقيف للموظفين.

وأتاح الاستبيان للمشاركين الإدلاء بمقترحاتهم الإضافية لتطوير نظام الادخار البديل، وضمان استفادة الموظفين منه بشكل أفضل.

وأكدت الوزارة أن الآراء والمقترحات ستُؤخذ بعين الاعتبار، بما يواكب توجهات الحكومة لضمان استقرار سوق العمل واستدامة الحقوق العمالية في دولة الإمارات، مشيرة إلى اهتمامها بتعزيز السياسات المرتبطة بحماية حقوق الموظفين، وتعزيز بيئة عمل مستدامة.

وذكرت الوزارة أن توفير بديل مستدام لمكافأة نهاية الخدمة يُعزز الأمان المالي للموظفين، ويُشجع على الادخار، ويحقق عوائد استثمارية، بما يدعم بيئة عمل مستقرة وتنافسية ويحفظ الحقوق العمالية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار جهود دولة الإمارات لتطوير بيئة العمل وتعزيز الأمان المالي للموظفين، تم إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2023. ويهدف النظام إلى توفير بديل مستدام لمكافأة نهاية الخدمة، يحقق عوائد استثمارية مجزية، ويعزّز ثقافة الادخار.



اشتراكات شهرية

يتيح النظام لأصحاب العمل في القطاع الخاص والمناطق الحرة دفع اشتراكات شهرية تُستثمر في صناديق مالية معتمدة تشمل لونيت، وبنك أبوظبي الأول، ضمان للاستثمار، والصكوك الوطنية، حيث يمكن للمنشآت اختيار الصندوق المناسب والتسجيل مباشرة عبر منصات الصناديق أو من خلال بوابة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويقدم النظام خدماته للعاملين في منشآت القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة، الأشخاص الطبيعيين لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب العمل المستقلين والحاصلين على تصاريح العمل الحر، وكذلك المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والموظفين غير المواطنين العاملين في جهات حكومية والشركات التابعة لها.