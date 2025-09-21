فتح باب التسجيل في النسخة السابعة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026

دبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026» في شرطة دبي، عن فتح باب التسجيل أمام الوحدات الشرطية الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، للمشاركة في النسخة السابعة من التحدي الذي سيُقام من الـ7 إلى الـ11 من فبراير العام المُقبل في المدينة التدريبية بالروية بدبي.

وأوضح العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، رئيس اللجنة المنظِّمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن الإعلان عن فتح باب التسجيل يأتي في إطار الحرص على تسجيل وحصر الفرق المُشاركة في التحدي الذي بات واحداً من أكبر التحديات العالمية التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التخصصية التكتيكية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية، إلى جانب العمل على إتاحة الفرصة للفرق الراغبة في المشاركة.



مسابقات

أوضح العميد عبيد مبارك الكتبي أن الفرق الدولية المُشاركة في التحدي ستتنافس في إطار 5 تحديات، ففي اليوم الأول ستتنافس في «تحدي الهجوم»، وفي اليوم الثاني «تحدي العمليات التكتيكية»، وفي اليوم الثالث في مسابقة «إنقاذ ضابط»، وفي اليوم الرابع في «تحدي البرج العالي»، وصولاً إلى اليوم الأخير لخوض منافسات «اجتياز الموانع»، مُشيراً إلى أن كل مسابقة تحتاج من كل فريق إظهار قدراته التكتيكية والبدنية والمهارية من أجل حصد النقاط بشكل يومي، وصولاً إلى تحقيق أعلى مجموع من النقاط في المجموع العام للفوز بالتحدي.

وحثّ رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الفرق الشرطية التخصصية على سرعة التسجيل في التحدي والاستعداد المُبكر لخوض المنافسات وتبادل الخبرات مع مختلف الفرق من مختلف دول العالم، متمنياً التوفيق لكافة الفرق.