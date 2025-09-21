الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مؤتمر ثومبي الجراحي يختتم أعماله بإطلاق مبادرة «مرحباً جراحون»

المؤتمر شهد تكريم 41 طبيباً تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في خدمة المرضى (وام)
22 سبتمبر 2025 01:43

عجمان (وام) 

برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت مجموعة ثومبي للرعاية الصحية مؤتمرها الجراحي الذي استضافته إمارة عجمان، بعنوان «التميز في الجراحة: دفع الابتكار وتحسين نتائج المرضى». 
وشهد المؤتمر، الذي أقيم أمس، مشاركة نخبة من كبار الجراحين والأكاديميين والمتخصصين في الرعاية الصحية، حيث ناقشوا أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الجراحة المختلفة من خلال جلسات عملية ودراسات حالة واقعية. 
وخلال الحفل الختامي، كرمت المجموعة 41 طبيباً تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في خدمة المرضى، وتعزيز جودة الرعاية الصحية في مختلف التخصصات، مؤكدة أن هذا التكريم يجسد التزامها الدائم بدعم الكفاءات الطبية وتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمجتمع. 
وشهدت الفعالية الإعلان الرسمي عن إطلاق مبادرة «مرحباً جراحون»، التي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة لتأسيس شبكة موحدة تجمع أكثر من 500 طبيب جراح تحت شعار «علّم، عالج، غيّر». 
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجراحين عبر منظومة متكاملة تشمل التعليم من الأقران، مسارات البحث المشتركة، وزيادة فرص التحويل الطبي، إلى جانب توفير دعم تشغيلي متكامل يضم خدمات طوارئ على مدار الساعة، وتشخيصاً سريعاً، وإعادة تأهيل، وأكثر من 12 تخصصاً جراحياً. 
وأعرب الدكتور ثومبي محيي الدين، المؤسس والرئيس، وأكبر محيي الدين ثومبي، نائب الرئيس، عن شكرهما لسمو ولي عهد عجمان على رعايته الكريمة للمؤتمر، مؤكدين أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في ربط الكفاءات الجراحية بالقدرات المتقدمة لرفع مستوى الرعاية الصحية وتحقيق نقلة نوعية في نتائج المرضى. 
ودعت مجموعة ثومبي الجراحين وقادة القطاع الصحي إلى المشاركة في البرنامج عبر مستشفياتها في عجمان والفجيرة والشارقة، مشيرة إلى أن التسجيل متاح عبر موقعها الإلكتروني المخصص للحملة. 
وتعد مجموعة ثومبي للرعاية الصحية أكبر شبكة أكاديمية خاصة في المنطقة، إذ تضم مستشفيات وعيادات ومختبرات وصيدليات وخدمات مساندة، وتعمل على تطوير رعاية المرضى والتعليم الطبي والابتكار ضمن منظومة صحية متكاملة.

